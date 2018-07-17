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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter: - "8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü - Halkalı seferi yapan yolcu treninin raydan çıkarak 5 adet vagonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 341 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 337 vatandaşımız tedavileri sonrası (ayakta tedavi edilenler dahil) taburcu edilmiş, 4 vatandaşımızın tedavileri ise devam etmektedir. Bu açıklamalar dışındaki yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır"

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu yakınlarındaki tren kazasında 24 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 341 kişinin yaralandığını, bunun dışındaki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yiğiter, yaptığı yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde yayımlanan "CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia" başlığıyla sunulan habere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Uzunköprü - Halkalı seferini yapan yolcu treninin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkarak 5 vagonunun devrilmesi sonucu 8 Temmuz'da tren kazası meydana geldiğini anımsatan Yiğiter, şunları kaydetti:

"17 Temmuz 2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayımlanan 'CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia' ana başlığı altında 'CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölenlerin sayısının açıklananın aksine 24 değil de 41 olduğunu iddia etti' alt başlığıyla yapılan habere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklamasına ihtiyaç duyulmuştur.

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü - Halkalı seferi yapan yolcu treninin raydan çıkarak 5 adet vagonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 341 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 337 vatandaşımız tedavileri sonrası (ayakta tedavi edilenler dahil) taburcu edilmiş, 4 vatandaşımızın tedavileri ise devam etmektedir. Bu açıklamalar dışındaki yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır."

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Çorlu Tekirdağ tren kazası

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