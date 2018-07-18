Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'daki tren kazasına ilişkin, "Acı olan şey bir kazanın olduğunu kamu görevlileri değil vatandaşlar bildiriyor, iktidar yetkilileri kazanın nerede olduğunu dahi bilmiyorlar ve 24 ölümüz 341 yaralımız var." dedi. Kılıçdaroğlu, yaralıları Çorlu Devlet Hastanesinde ziyaretin ardından, kazada 5 aylık kızı ile eşini kaybeden Melih Kurtuluş'un Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'ndeki evine taziye ziyareti yaptı. Kaza sonrası çiftliğini ilk yardım ekipleri için seferber eden Yavuz Akın'a da teşekkür ziyareti yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra kazanın yaşandığı yere yakın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı. 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 341 vatandaşın da yaralandığı kaza sonrası yetkililerin sebep olarak aşırı yağışı gösterdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP olarak kaza yerine Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında bir heyet görevlendirdiklerini, çevre illerden milletvekillerinin bölgeye geldiğini, görgü tanıklarıyla, STK'larla konuştuklarını, sendikalarla, meslek örgütleriyle olayın bütün boyutlarını araştırmak için çalışma yaptıklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Aşırı yağış bekleniyordu, dolayısıyla bölgede önlem alınması gerekir diye bir düşünce Devlet Demir Yollarına iletildi mi? Şimdi vatandaşlarımız şu soruyu sorabilir; 'yağışın olup olmadığını devlet demir yolları nereden bilsin?' Doğrudur ama ilk kez burada size açıklayacağımız bir belge 30 Mayıs 2018 tarihli Devlet Demir Yolları Birinci Bölge Müdürlüğünün yazısı şöyle diyor 'Meteoroloji genel müdürlüğünden alınan verilere göre bölgemiz mıntıkasında önümüzdeki günlerde ve yaz dönemi içinde aşırı yağışlar olabilir. Meydana gelen yağışlar hasar ve zarara sebep olabilir, meteorolojiden hava durumunu takip edin, kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın, yol durumunu takip edin, doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyelim.' Afet gelmeden önce hangi önlemlerin alınması gerektiği gayet açık ve net ifade edilmiş. Hatta o kadar ki; 'bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerini arttırın' denilmiş. Şimdi bunun gereği yapıldı mı? Bunun gereğinin yapılmadığını hepimiz biliyoruz ki 24 kişi hayatını kaybetti, 341 vatandaşımız da yaralandı."

Hatta gerekli bakım ve kontrol çalışmalarının yapılıp yapılmadığının kaza ile ilgili ikinci önemli nokta olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Kazanın olduğu hatta gerekli kontrol ve çalışmalar yapıldı mı? Yine size önemli bir bilgi vereceğim, Devlet Demir Yolları Birinci Bölge Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Savcılığına çok ivedi kaydıyla bir yazı yazıyor diyor ki; 'Kazanın olduğu menfezde bakım ön görülmemiştir, meteoroloji uyarıyor, birinci bölge müdürlüğü uyarıyor gerekli önlemler alınıyor menfezlerin kontrol edilmesi lazım bir mahal listesi var, kontrol edilecek menfezler orada yazılı. 'Kazanın olduğu yerdeki menfezi biz ön kontrol etmedik, mahal listesinin dışındadır' deniliyor. Özetle tehlike biliniyor, meteoroloji gerekli uyarı yapmış, Devlet Demir Yolları da gerekli yazışmaları yapmış. Acı olan şu, bütün bunların tamamı dosyada var, gereği yapılmamış ve sonuç 24 ölü 341 yaralı." Kılıçdaroğlu, bu kadar vahim bir tablo karşısında yapılacakları merak ettiklerini söyleyerek, "Peki kim görevini yaptı. Sarılar Mahallesinin bütün sakinleri görev yaptı. Kazayı öğrendikleri andan itibaren seferber oldular. Balabanlı, Kırkkepenekli mahalleleri de harekete geçtiler, yetkililer gelmeden kamu görevlileri gelmeden bunlar doğrudan doğruya harekete geçtiler." dedi.