Tekirdağ'daki tren kazası

Annesinin ilk günlerde sağlık durumunun iyi olduğunu, sonraki günlerde olumsuzlukların ortaya çıktığını, sevk kararı veren Murat Kölük Devlet Hastanesi yöneticilerinin Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini kendilerine bildirmediklerini öne sürdü.

Fetiye Yıldız'ın cenazesini almaya gelen oğlu Özkan Yıldız, yaptığı açıklamada annesinin ölümünde, Avcılar'da bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin ihmali olduğu iddiasında bulundu.

Otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından alınan Fetiye Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine götürüldü.

İlçeye bağlı Sarılar köyü yakınlarında yaşanan tren kazasından yaralı olarak kurtarılan ve Çorlu'daki özel bir hastaneye sevk edilen Fetiye Yıldız (59) tedavi ve müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Özkan Yıldız, ihmalin İstanbul'daki hastaneden kaynaklandığını iddia ederek, "Bence ihmal İstanbul'dan kaynaklanıyor. Nakil olacaksa bile, İstanbul içindeki tam teşekküllü bir hastaneye nakil etmeleri lazımdı. Annemi ambulansla Çorlu'ya nakil ederken Silivri'ye zor yetiştirdik ve buradaki hastanede hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Fetiye Yıldız'ın memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Aslanpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

