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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Çorlu'daki tren kazasında yaralanan ve dün yaşamını yitiren Fetiye Yıldız'ın (59) cenazesi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine götürüldü

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında yaralandıktan sonra dün hayatını kaybeden Fetiye Yıldız'ın (59) cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Edirne'nin Uzunköprü ilçesine götürüldü.

İlçeye bağlı Sarılar köyü yakınlarında yaşanan tren kazasından yaralı olarak kurtarılan ve Çorlu'daki özel bir hastaneye sevk edilen Fetiye Yıldız (59) tedavi ve müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından alınan Fetiye Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine götürüldü.

Fetiye Yıldız'ın cenazesini almaya gelen oğlu Özkan Yıldız, yaptığı açıklamada annesinin ölümünde, Avcılar'da bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin ihmali olduğu iddiasında bulundu.

Annesinin ilk günlerde sağlık durumunun iyi olduğunu, sonraki günlerde olumsuzlukların ortaya çıktığını, sevk kararı veren Murat Kölük Devlet Hastanesi yöneticilerinin Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini kendilerine bildirmediklerini öne sürdü.

Özkan Yıldız, ihmalin İstanbul'daki hastaneden kaynaklandığını iddia ederek, "Bence ihmal İstanbul'dan kaynaklanıyor. Nakil olacaksa bile, İstanbul içindeki tam teşekküllü bir hastaneye nakil etmeleri lazımdı. Annemi ambulansla Çorlu'ya nakil ederken Silivri'ye zor yetiştirdik ve buradaki hastanede hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Fetiye Yıldız'ın memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Aslanpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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