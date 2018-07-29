Tekirdağ'daki tren kazası

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fetiye Yıldız'ın (59) cenazesi, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Yıldız'ın cenazesi, Uzunköprü'ye getirildi.

Habib Hoca Mahallesi'ndeki evinde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından, Yıldız'ın cenazesi Hasanpınar köyü mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen törene yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yıldız'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazanın ardından 20 gündür Çorlu'daki bir özel hastanede tedavi gören Yıldız'ın vefatıyla tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen kazada yolcu treninin 6 vagonu devrilmiş, kazada 24 kişi hayatını kaybederken 341 kişi yaralanmıştı.

