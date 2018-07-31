Tekirdağ'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP ve İYİ Partinin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili araştırma önergesine ilişkin, ''Anayasamızda çok açık bir hüküm var, 'yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki konularla ilgili Mecliste araştırma önergesini bir kenara bırakalım, söz talep edilip konuşma bile yapılamaz' diyor. Dolayısıyla bu sadece tribünlere yönelik bir harekettir.'' dedi.

Şentop, Çorlu Alışveriş Fuarı'nın (ÇAF) açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP ve İYİ Parti'nin Çorlu'da 8 Temmuz günü yaşanan tren kazasıyla ilgili araştırma önergesi vermesini eleştirdi.

TBMM Başkanvekili Şentop, ''Bazı milletvekillerimiz yeni, araştırma önerisi ya da grup önerisi nedir bunu bilmeyebilirler. Bazı vekillerimiz eski olduğu halde de bilmeyebilir. Bir gün önce İYİ Parti, bir gün sonra da Cumhuriyet Halk Partisi tren kazasıyla ilgili vermiş oldukları araştırma önergelerinin öne çekilmesine yönelik parti grup önerisi verdiler. Mecliste yapılan görüşme, tren kazasıyla ilgili bir araştırma önergesi görüşmesi değil. Bu araştırma önergesinin sırasıyla ilgili bir görüşmeydi. İYİ Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önergesi bu.'' ifadelerini kullandı.