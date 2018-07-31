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Tekirdağ'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 01:14 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: - "(CHP ve İYİ Partinin araştırma önergesi) Anayasamızda çok açık bir hüküm var, 'yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki konularla ilgili Mecliste araştırma önergesini bir kenara bırakalım, söz talep edilip konuşma bile yapılamaz' diyor. Dolayısıyla bu sadece tribünlere yönelik bir harekettir" - "Burada yapılmak istenilen, ki bu milletimizin ortak acısıdır, bu acıları istismar etmektir" - "Bu konuda herhangi bir kusur ve bir yanlış ortaya çıkarsa gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP ve İYİ Partinin, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili araştırma önergesine ilişkin, ''Anayasamızda çok açık bir hüküm var, 'yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki konularla ilgili Mecliste araştırma önergesini bir kenara bırakalım, söz talep edilip konuşma bile yapılamaz' diyor. Dolayısıyla bu sadece tribünlere yönelik bir harekettir.'' dedi.

Şentop, Çorlu Alışveriş Fuarı'nın (ÇAF) açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP ve İYİ Parti'nin Çorlu'da 8 Temmuz günü yaşanan tren kazasıyla ilgili araştırma önergesi vermesini eleştirdi.

TBMM Başkanvekili Şentop, ''Bazı milletvekillerimiz yeni, araştırma önerisi ya da grup önerisi nedir bunu bilmeyebilirler. Bazı vekillerimiz eski olduğu halde de bilmeyebilir. Bir gün önce İYİ Parti, bir gün sonra da Cumhuriyet Halk Partisi tren kazasıyla ilgili vermiş oldukları araştırma önergelerinin öne çekilmesine yönelik parti grup önerisi verdiler. Mecliste yapılan görüşme, tren kazasıyla ilgili bir araştırma önergesi görüşmesi değil. Bu araştırma önergesinin sırasıyla ilgili bir görüşmeydi. İYİ Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önergesi bu.'' ifadelerini kullandı.

Sürecin devam ettiğini belirten Şentop, ''Ben size, bu anlamdaki istismarı ifade etmek için süreci söyleyeyim, diyelim ki bu kabul edilmiş olsaydı önerge kabul edilmiş olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesi çarşamba günü verildi. Meclis ise bir gündem belirlemiş, o gündem mevcut görüşülerek biraz uzatılmış. Başka gündem yok. Meclis 1 Temmuz itibarıyla Anayasa gereği tatile giriyor. Dolayısıyla araştırma ile ilgili önerge öne alınsaydı bile arkasından bir araştırma önergesi görüşmesi yapılması gerekecekti.'' diye konuştu.

Tren kazasındaki acıların istismar edilmeye çalışıldığına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

''Burada yapılmak istenilen, ki bu milletimizin ortak acısıdır, bu acıları istismar etmektir. Şu anda onunla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bu konuyla ilgili 6 savcımız görevlendirildi ve idari soruşturma da sürdürülüyor. Bazı bulgular var, bazı konuların daha da derinleştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili şu anda bizim açıklama yapmamız mümkün değil. Bir şeyi daha ifade etmek isterim, Anayasamızda çok açık bir hüküm var; 'yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki konularla ilgili Mecliste araştırma önergesini bir kenara bırakalım, söz talep edilip konuşma bile yapılamaz' diyor.

Dolayısıyla bu sadece tribünlere yönelik bir harekettir. Biz bunu bildiğimiz için, bunlar da bunu bildiği için aslında yapılan şey bir yanlışın, bir suistimalin önlenmesiydi. Bu konuda milletimiz müsterih olsun, tren kazasıyla ilgili gelişmeleri hem adli bakımdan hem de yapılan soruşturmayı ilk günden itibaren yakından takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir kusur ve bir yanlış ortaya çıkarsa gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.''

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Çorlu Şentop Tekirdağ

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