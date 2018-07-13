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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy'e bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde, bazı kişilerin organize suç örgütü kurarak, metruk binalar, okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine 6 ay süren çalışma başlattı. Sabah erken saatte Cumhuriyet savcısının talimatı ile operasyon için düğmeye basan ekipler, eş zamanlı olarak daha önceden belirledikleri 9 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.V., İ.A., H.T., O.K., E.D., H.A., M.K., E.K. ve S.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve eklentilerinde dedektör köpeği 'Limit' ile yapılan detaylı aramalarda, 300 gram kokain, 50 gram eroin, 400 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai, 100 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 1150 lira ve 200 Amerikan dolarına da el konuldu. 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü

-Ele geçirilen uyuşturucu, silah ve paralar

-Şüphelilerin jandarma tarafından adliyeye getirilişi

-Adliyeye girişleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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