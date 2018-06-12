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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki su sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

TESKİ Genel Müdürü Başa: - "20 yıllık ve eskimiş PVC boru hattında yaşanan patlaktan dolayı suyun kesik olduğu bölgede gerekli müdahale yapıldı. Sular bu akşam akmaya başlayacak"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, Çorlu ilçesinde yaşanan su sorununa ilişkin olarak, ''20 yıllık ve eskimiş PVC boru hattında yaşanan patlaktan dolayı suyun kesik olduğu bölgede gerekli müdahale yapıldı. Sular bu akşam akmaya başlayacak.'' dedi.

Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nusretiye Mahallesi'nin birkaç sokağında suların 2 gündür kesik olmasından dolayı sosyal medyada oluşturulan gruplar aracılığıyla kendilerinin eleştirildiğini hatırlatarak, suların eski hatlarda yaşanan patlaktan dolayı kesildiğini söyledi.

Su kesintisinin tüm bir mahallede yaşanmadığını belirten Başa, ''Çok eski PVC boru hattı olduğu için alt yapıda bir patlaklık meydana gelmiş. Bunu öğrenir öğrenmez çalışmalarımıza başladık. Hatta özel ekipmanlar ile gece sessiz saatlerde araştırma yaparak patlağın nerede olduğunu tespit ettik. Ekiplerimiz burada gerekli onarım çalışmalarını yaptı. 20 yıllık ve eskimiş PVC boru hattında yaşanan patlaktan dolayı suyun kesik olduğu bölgede gerekli müdahale yapıldı. Sular bu akşam akmaya başlayacak. Bu akşam her çeşmeden sağlıklı olarak su akacak." diye konuştu.

Vatandaşların mağdur olmaması için kullanım ve içme suyu dağıttıklarını kaydeden Başa, su tankerlerini sürekli bölgeye yolladıklarını ve ihtiyacın karşılandığını vurguladı.

Başa, tankerlere gidip su alamayan vatandaşlara damacana su dağıttıklarını ifade ederek, ''Halkımız mağdur olmasın diye tankerlerimiz sürekli bu bölgede su dağıtımı yaptı. Tankere ulaşamayan vatandaşlarımıza da damacana suyu alıp yolladık. Bunların hepsini de ücretsiz olarak yaptık. Bölgedeki altyapı sorununu da bu arada programımıza alarak şimdiden gerekli çalışmalar için harekete geçtik.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Çorlu su kesntisi TESKİ

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