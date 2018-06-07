Tekirdağ'ın küçük mehteranları

Mehteran Takımının gayet başarılı olduğunu belirten Hasantus, "Emeği geçen öğretmenlerim ve öğrencilerime teşekkür ederim. Bizler farkındalık oluşturmak için birçok etkinliğe imza atıyoruz. Her zaman iyi bir şeyler ortaya koyabilmek için çabalıyor ve çalışıyoruz. Başarı hepimizin başarısı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Mehter takımında yer alacak öğrencileri belirledikten sonra vakit geçirmeden çalışmalara başladıklarını, enstrümanlar ile kıyafetleri temin ettiklerini dile getiren Hasantus, daha sonra minik mehteranların müdür yardımcısı Can Yanar, müzik öğretmeni Nur Tekkeli ile beden eğitimi öğretmeni Murat Korkmaz gözetiminde çalışmalara başladığını aktardı.

Okul Müdürü Uğur Hasantus, gazetecilere yaptığı açıklamada, mehter takımı kurmak için yaptıkları araştırmada okulda müziğe yatkın olan 15 öğrenci tespit ettiklerini söyledi.

Mehteran takımının 6 ay önce kurulduğunu anlatan müdür yardımcısı Can Yanar da Trakya bölgesine ortaokullar düzeyinde bir mehter takımı kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Mehter takımını kurma fikrinin okul müdürü Uğur Hasantus tarafından ortaya atıldığını dile getiren Yanar, şunları söyledi:

"Sonrasında bunu gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle enstrümanlarımızı ve kıyafetlerimizi edindik. Yeni eğitim öğretim yılı itibariyle müzik öğretmenimiz Nur Tekkeli, beden eğitimi öğretmenimiz Murat Korkmaz yaklaşık 6 ay boyunca 15 öğrencimizle birlikte çalışmalara başladık. Çalışmaların sonunda ilk konserimizi Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdik. Çok beğenildiğimizi düşünüyorum. Akabinde kendi okulumuzda bir gösteri yaptık. Sonrasında ise Çerkezköy Belediye Meydanında bir resim sergisi açılışında bir konser gerçekleştirdik. Çerkezköy aslında bizi burada tanımaya başladı. Çok güzel tepkiler aldık. Mehteran takımızı ilerleyen yıllarda hem sayıca hem de enstrüman olarak arttıracağız. Amacımız biraz daha profesyonelleşmek."

