TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri, temiz suyuyla dikkati çeken ve "mavi bayraklı" plaj sayısı 5'e yükselen Tekirdağ, son dönemde tatilcilerin de gözdesi oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle hafta sonları mavi bayraklı plajlarda yoğunluk olduğunu söyledi.

Albayrak, Tekirdağ'ın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, "5'e çıkan mavi bayraklı plajlarla turizm potansiyeli artıyor. Şehre gelecek yerli, yabancı turistlerle bu potansiyeli daha da arttırmak istiyoruz. Hedefimiz, sahillerimizin başladığı Marmarareğlisi ilçesinden Şarköy'ün çıkışına kadar mavi bayrak almak." dedi.

Yürüttükleri çalışmalarla kentteki mavi bayraklı sahil sayısının 5'e yükseldiğini belirten Albayrak, sahillerdeki yoğunluğun, bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda canlılık kazandırdığını dile getirdi.

Albayrak, belediye olarak deniz ve sahilin temizliğine önem verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk geldiğimizde Şarköy'de 2 plajımızda mavi bayrak vardı, bu plajlara Mürefte, Altınova ve Şarköy Sosyal Tesisler Önü Halk Plajını da ilave ettik. Bütün kriterleri yerine getirdik. Buralarda özellikle deniz ve sahilin temizliği, yosunların temizliği ve denizlerde sürekli kirlilik kontrolü yapıldı. Geldiğimiz nokta oldukça iyi. Yerli ve yabancı turistlerimizin, vatandaşlarımızın güzel bir yaz geçirmesini hedefliyoruz."

