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Tekirdağlı gazilerden Afrin'deki Mehmetçiklere destek

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 35 dakika önce

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip, ordunun emrinde olduklarını açıkladı.

Tekirdağ Muharip ve Gaziler Derneği Şubesi üyesi yaklaşık 50 gazi, TSK'nın Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Üç Kemaller Parkı'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan gaziler, 'Ülkemizin bekası için teröristlerle savaşan kahraman ordumuzun yanında ve emrindeyiz' yazılı pankart açtı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Akıncı, "Bizim için savaşan kahraman askerlerimize bir nebze olsun manevi destek için bu etkinliği yapıyoruz. Ben kendim Kıbrıs Barış Harekatı'nın 1 ve 2 çıkarmalarına komando tim komutanı olarak katıldım. Allah ülkemize harp göstermesin. Savaşın acı ve en iyi yönünü tattım. En iyi yönü nedir? Rum bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çektim. En kötü yönü ise şehitlerimizi gördüm, yaralanan askerleri gördüm. Bunun için şuanda orada bizler için savaşan askerlerimize Allah güç versin. Ülkemize bir daha kötü günler göstermesin" dedi.

Gazilerin etkinliği, alanda kurulan ses siteminde kahramanlık türkülerinin çalınması ile son buldu.

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