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Tekkeköy Belediyesi, Çay Mahallesi’ne çıkartma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çay Mahallesi halkının muzdarip olduğu imar sorununu çözüme kavuşturmanın ardından şimdide sanayi esnafına küçük sanayi sitesi kazandırma noktasında son aşamaya geldi.Tekkeköy merkezde Çay Mahallesi’nde hizmet veren sanayi esnafına müjde veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yıllardır Çay Mahallesi’nde binaların altlarında, ana cadde yoluna cephe olarak çalışan ve trafiğe engel olmanın yanında kendileri ve çevresindekiler için tehlikede yaratan sanayicileri bir çatı altında topluyoruz.

Tekkeköy Belediyesi, Çay Mahallesi’ne çıkartma yaptı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çay Mahallesi halkının muzdarip olduğu imar sorununu çözüme kavuşturmanın ardından şimdide sanayi esnafına küçük sanayi sitesi kazandırma noktasında son aşamaya geldi.
Tekkeköy merkezde Çay Mahallesi’nde hizmet veren sanayi esnafına müjde veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yıllardır Çay Mahallesi’nde binaların altlarında, ana cadde yoluna cephe olarak çalışan ve trafiğe engel olmanın yanında kendileri ve çevresindekiler için tehlikede yaratan sanayicileri bir çatı altında topluyoruz. Sanayicilerimizin rahat bir ortamda çalışabilecekler küçük sanayi sitesi oluşturmak için başlatmış olduğumuz çalışmaların son aşamasına gelerek artık somut adımlar atmaya başladık. Amacımız, sanayi esnafımıza çok daha iyi şartlar altında, daha verimli, daha nezih bir çalışma ortamı sağlamaktır. Aynı zamanda yol üzerindeki trafik sıkışıklığını gidererek vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmış olacağız" dedi.
Çay Mahallesi’ndeki sanayinin şehrin merkezinde kaldığına dikkat çeken Başkan Togar, "Çay Mahallemiz sınırları içerisinde hizmet veren sanayi esnafımızı artık kendilerine ait bir siteye taşıyacağız. Böylelikle hem birçok sorun hem de görüntü kirliliği ortadan kalkmış olacak. Görüntü kirliliğinin giderilmesi ve sorunların ortadan kaldırılmasının yanında ihtiyaç duyan vatandaşlarımız sanayide halletmesi gereken tüm işlemlerini aynı site içinde halledebilecek. Tüm sanayi esnafının aynı alanda bir sitede toplanması hem sanayicilere hem de ondan hizmet alacak kişilere birçok avantaj sağlamış olacak. Mevcut sanayi esnafının iş yerleri yerleşim yerinde evlerin hemen altında faaliyet göstermesi bölgedeki binalarda yaşayan vatandaşları da rahatsız etmeye başladı. Yerleşim yeri ile sanayinin iç içe olması kabul edilemeyecek bir duruma dönüştü. Özellikle tamir için gelen araçlar yer sıkıntısı nedeni ile yolu aksatmanın yanı sıra yaya trafiğini engelliyor ve kaldırımları işgal ediyor. İlçenin trafik yönünden en işlek caddesinde hareketliliğin artması, yeni binaların ve iş yerinin yapılması sebebiyle sanayi esnafının iş yerleri artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Daha sağlıklı çalışma ortamı ve daha verimli bir yer için Sanayi Sitesi gerekliliğini görerek başlatmış olduğumuz çalışmalar artık icraata dönüştü" diye konuştu.
Sanayi esnafının taleplerine cevap verebilecek sitenin yapılması öncesinde son değerlendirmeler için esnaf ile bir araya gelen Başkan Togar, "Bugün Çay Mahallemize çıkartma yaptık. İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar, Belediye Başkan Yardımcılarımız Aydın Karmil, Özkan Karakaya, Hüseyin Şenel, Tekkeköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Küçükali ve konu ile alakalı müdürlerimizin katılımıyla Çay Mahallemiz sanayi esnafıyla bir araya geldik. Sanayi esnafımızı ilk olarak ilçemizde yapmış olduğumuz hizmetler, çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirerek önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız projeler ve çalışmalar hakkında sunum yaptık. Ardından Çay Mahallemiz sakinlerine sorunlar yaratan, araç trafiğini engelleyen sanayimizi taşıyarak 59 iş yerinden oluşacak yeni bir Küçük Sanayi Sitemiz ile ilgili son aşama hakkında merak edilen soruları cevaplandırdık. Sanayi sitemizin konumu, iş yerlerinin metre kareleri gibi birçok çalışmayı ortaya koyarak, sanayi esnafımızı proje hakkında etraflıca bilgilendirdik. Bu yıl içinde inşaatını başlamayı planladığımız Küçük Sanayi Sitemizin tamamlanmasıyla çay mahallemizin kanayan yarasını dindirmiş olacağız’’ şeklinde konuştu.

Tekkeköy Belediyesi, Çay Mahallesi’ne çıkartma yaptı

Tekkeköy Belediyesi, Çay Mahallesi’ne çıkartma yaptı

Tekkeköy Belediyesi, Çay Mahallesi’ne çıkartma yaptı

Tekkeköy Belediyesi, Çay Mahallesi’ne çıkartma yaptı

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