Tekkeköy Cumhurbaşkanını karşılamaya hazırlanıyor

AK Parti Samsun İl Başkanlığının 24 Mart 2018 Cumartesi günü Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenleneceği Olağan Kongresine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacak olması Tekkeköy genelinde büyük heyecan oluştururken, ilçe de 24 Mart’a hazırlanıyor.

Uzun bir aradan sonra Tekkeköy’ün Cumhurbaşkanını tekrar ağırlama heyecanı içinde olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Kongrenin yapılacağı Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu bizim ilçemiz sınırları içerisinde olması nedeniyle bizler ev sahibi konumundayız. Bu nedenle görevlerimiz ve sorumluluklarımız kat kat artıyor. Her zaman olduğu gibi şehrimize ve ilçemize yakışır bir karşılama yapacağız" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 24 Mart’ta Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Kapalı Spor salonunda düzenlenecek AK Parti Samsun İl Başkanlığının kongresine katılmak için Samsun’a teşrif edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Tekkeköy halkı ev sahibi olarak coşku ile karşılayacağını söyledi. Togar, “Samsun mitingler konusunda her zaman farkını gösteren ülkenin en dinamik ve en tecrübeli şehri konumunda bulunuyor. Her mitingindeki coşku ve kalabalık bunun en büyük göstergesi, dışa yansıyan resmidir. 24 Mart Cumartesi günü saat 12.00’da ilçemizde bulunan Yaşar Doğu Spor Salonumuzda Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Tekkeköy halkının Cumhurbaşkanına olan sevgisini herkes iyi bilir. AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Başbakan olduğu 2014 yılında ilçemiz meydanında mahşeri bir kalabalık ile ağırlayarak kendisine olan sevgimizi gösterdik. Yine iki defa Tekkeköy sapağında Cumhurbaşkanımızın konvoyunu durdurarak Tekkeköy’ün desteğini ve sevgisini her defasında ortaya koyduk. Şimdi her zaman olduğu gibi tüm Tekkeköy gönülden Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Örnek bir kongre ve karşılama yapacağız. Ev sahibi olarak hem salonun içinde hem de salonun dışında Cumhurbaşkanımıza sevgimizi ve desteğimizi göstermek için yerimizi alacağız. Ayrıca 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 12.00’da Tekkeköy Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek olan Kongremize ve Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya tüm Samsun halkını davet ediyoruz " diye konuştu.