HABER

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:38 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son günlerde gündeme gelen ABD'den patriot alımı konusuna ilişkin bir soruya cevap verdi. Bozdağ, 'teklif Trump'tan geldi' dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede gündeme gelen Patriot konusunu değerlendirdi.

PATRIOT TEKLİFİ TRUMP'TAN GELDİ

Bir soru üzerine Bozdağ, Patriot satışı teklifinin Trump'tan geldiğini söyledi ve konuyla ilgili şunları söyledi:

Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu.

"ANCAK O GÖRÜŞMEDEN SONRA TARAFLAR ARASINDA PATRIOT KONUSUNDA BAŞKA GÖRÜŞME OLMADI"

Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi.

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Time'dan dikkat çeken Putin kapağı! Time'dan dikkat çeken Putin kapağı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump erdoğan Bekir Bozdağ ABD patriot

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 24 yorum
Cumhurbaşkanı Korumaları için İstenen Silahı bile Vermeyenn ABD neden böyle kıvırmış? Parasıyla tabanca bile vermiyorlardı; Patriot Füze Sistemi vermeye Gönüllü oldular Helal Sana Reis.. Rusya ile yapılan S 400 anlaşması birilerine Dünyanın Eski Dünya olmadığını öğretmiş
helal sana reis mi :)
@palermo544 Trump acaip korktu. Tıpkı Suudilerden, Mısır'dan, Katar'dan, BAE'ne ve diğer arap ülkelerine korkusundan silah sattığı gibi. Onlara da Trump gönüllü oldu. Yalnız birkaç yüzmilyar dolar karşılığında... Adamlar silah satmak ve (petrol-dolarları götürmek) için yıllardır ortadoğuda. Bütün amaçları o.
@palermo544 vatikanın çocuğu açıkça biz ABD uşağı PAPA nın çocuğu seseydin daha delikanlı olurdun...
paralar... nereye gidiyor... 60 yıldır.. savunma sanayi... deyip.. avutunuz... bu ülkenin .. paraları..... nerede.. ÜRETİM NEREDE..... . neden ..alacam AMERİKADAN.. SEN YAPMA... BEN VERİRİM... KİM....????? DEMEK Kİİ.. ÇÜRÜK ELMA..LAR VAR...
İyi dostsunuz iyi,burda eyy amerika mamerika demleriniz hep oyun hep..
Al sana vatikanin cocugu palermo nerde bopcular babalarindan vaz gecemez!!! Adamlar ABDya gobekten bagli
@mah6bsddn4 hayırdır !!! hâlâ Sabahki tıpanın acısı var galiba bu saatte bile vıyakladığına göre ))
FETÖ KALINTILARI YURT DIŞINDA FARE GİBİ ÖLECEKSİNİZ......
TABİ YA... SEN YAPMA... ???? 60 YILDIR... SAVUNMA SANAYİ DİYE... MİLLETİ UYUTTUNUZ... BELEŞ... GELECEK... MAHVİŞ... AMERİKANIN ZOKASINI YİNE YUTTUNUZ... BU ÜLKEYİ KURUTTUNUZ... SONUNUZ... PEK.. DE İYİ DEĞİL..
YANİ DİYORLARKİ ABD YETERKİ İSTESİN AKEPE OLARAK KUCAĞA OTURMAYA DAİMA HAZIRIZZ
4 milyon mülteciyi bize yolladı avrupa para veriyorlar diye kümsenin sesi çıkmıyor Avrupada basından attı böylece uğrassın Türkiye.Hayrınamı sesini çıkarmıyorlar bize sanıyorsunuz avrupa
ABD'NIN YERLI TASERONLARI HER KIMSE ONUNBUNUNCOCUKLARIDIR.. BEGENMEYEN PAPANIN PCCCLERI KENDINI BELLI EDECEK.....
alın sonra yazılımı çözemez vurmak istediğiniz yeri vuramaz kendi kendinize sıkarsınız
tutarsızlığı dengeli politika sanıyoruz
AFRİNDE VE ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE ŞEHİT OLAN BİNLERCE ASKERİMİZ,POLİSİMİZ VE SİVİLLER AMERİKAN MENŞELİ SİLAHLARI TERÖRİSTLERE VEREN AMERİKANIN DESTEKLEDİĞİ TERÖRİSTLER TARAFINDAN ACIMASIZCA VE HAİNCE ÖLDÜRÜLMEDİLER Mİ!!??..
Al sana vatikanin cocugu palermo nerde bopcular babalarindan vaz gecemez!!! Adamlar ABDya gobekten bagli....
OHH NE SICAK ABD KUCAĞI SICACIK MİSS...HİÇ KALKMAYIN LANN AKP LİLERR...
Patriotlarla beraber...üstüne Membiç, Aynel Arab ve Fırat'ın batısını da vereceklerse bence alalım...
Önce güney sınırımıza terörü yuvalandırdılar. Biz de bilmeden çanak tuttuk. Sonra 'Beka sorunu' noktasına getirdiler. Şimdi de silah satıyorlar. Tıpkı Mısır'a, Suudi Arabistan'a, Katar'a ve diğer arap ülkelerine yaptıkları gibi.. Önce zora sok. Sonra 'Silah lazım mı abi?' Üstelik kendileri teklif ediyor. Ayağımıza kapanacaklar bak... Ahhh ah!
tabi tabi ordan gelmiştir masa altında ne anlaşmalar yapıldı acaba
Demekki vatandaşınızı kandırdığınızı sürekli yalan söylediğinizi teyid ettiniz.HANİ EY AMARİKA DİYE basbas bağırıyordunuz. Düşmanımız olan PKK ya silah yardımı yapan ABD ülkemizin asıl düşmanıydı . Kapalı kapılar ardında neyin pazarlığı bunlar. Zarrafla olan kirli ilişkilerinizin kaapatılmasına karşılıkmı bu füzeler.Yazıklar olsun size hakkımız haram olsun. Kendi çocuklarınıza askerlik yaptırmazken bu gariban insanların çocukları boşunamı şehit oluyor suriyede, Utanmadan çıkıp milletin karşısına hangi yüzle konuşuyorsunuz. Kirli işlerinizi kaapatmak için daha ne yapacaksınız.
öncelikle İNŞAALLAH Kendi sistemimizi Yapacaz,,,,şimdilik patriot da alalım,,S 400 de alalım,,,s400 leri abd ye karşı,,,patriot larıda rus a karşı kullanırız GEREKTİĞİNDE,,,ama İNŞAALLAH onlardan da üstün FÜZE sistemini TÜRKİYE miz YAPAR,,,,,ve YAPACAĞIZ,,,,,
eyy amerika der sonra amerika gezisine gider 30 bilmem kactane boing alir milyarca dolar verip,burdanatar tutar amerika sole amerika bole gider patriot alabiliriz der bir kac milyar dolar daha verip,sonra yine meydanlarda eyyy amerika...
Diğer Haberler
Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te art arda istifalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.