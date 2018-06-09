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"Teklifler, projeler geliyor ama şu an için kabul etmiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:13 | Son Güncelleme

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik: "Teklifler, projeler geliyor ama şu an için kabul etmiyorum. Orijinal bir şeyler olsun istiyorum"

Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir arkadaşının sahibi olduğu bir işletmede kısa süre garsonluk yaptı.

İlçenin Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, bir arkadaşının işlettiği Dağbelen Mahallesi'ndeki kahvaltı evini ziyaret etti. Burada kahvaltı yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Fatma Girik, daha sonra giydiği garson önlüğüyle bir masadaki müşterilerin siparişlerini aldı.

Ünlü oyuncuyu karşılarında gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Girik ile vatandaşlar arasında keyifli diyaloglar da yaşandı.

Fatma Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce hiç bir filmde garson rolünde oynamadığını, değişik bir duyguyu arkadaşının işletmesinde yaşadığını dile getirdi.

Sinema sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Girik, şunları kaydetti:

"Çok güzel projeler yapılıyor. Yeni nesil rejisörler çok iyi. Ama bu eskilerden daha iyi oldukları anlamına gelmez. Eskiler daha başka bir şey. Eskiler olmasaydı, bunlar olmazlardı. Eski dönemlerde çok zor şartlarda çalışıyorduk. Yönetmen Memduh Ün'ü çok özledim. O benim dünyamdı. Dünyam yıkıldı, yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorum. Kolay bir şey değil, 60 yıl beraber yaşadığım bir insandı. Türkiye'de doğru dürüst film yapan biriydi. Onunla çok fazla film çektik. Oyunculukta çok paralar almadık ama geçimimizi sağlıyorduk. Teklifler, projeler geliyor ama şu an için kabul etmiyorum. Orijinal bir şeyler olsun istiyorum. Emek harcanan projeleri beğenmeyenler oluyor. İnsanlar bu işlerde kendi duygularını, düşüncelerini yansıtıyorlar. O işte emek var, bunlara saygı gösterilmesi lazım."

Hayatta olan oyuncuların da yeni projelerde yer alması gerektiğini vurgulayan Fatma Girik, bu işlerin temelini kendilerinin attığını, yeni neslin sağlam olan temelin üzerine inşa ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum FATMA GİRİK Garson Muğla sanatçı Yalıkavak

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