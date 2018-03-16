Tekman’da ahır çöktü, 57 hayvan telef oldu

Erzurum’un Tekman İlçesine bağlı Çatkale Köyü’nde ahırın çökmesi sonucu çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesine bağlı Çatkale köyünde akşam saatlerinde itfaiye ekibine gelen bir ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından söz konusu köye intikal edildi. Köyde Baba Karakuş isimli çiftçiye ait ahırın yıkılması sonucu 25 koyun 8 inek 2 buzağı 2 oğlak 20 yeni doğmuş kuzu telef oldu. Çökmede 2 ineğinde yaralandığı belirlendi.
Tekman İtfaiye ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri enkaz kaldırılırken, hayvan sahibi zararının büyük olduğunu belirtti.
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