HABER

Tekman’da ahır çöktü, 57 hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Erzurum’un Tekman İlçesine bağlı Çatkale Köyü’nde ahırın çökmesi sonucu çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesine bağlı Çatkale köyünde akşam saatlerinde itfaiye ekibine gelen bir ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından söz konusu köye intikal edildi.

Tekman’da ahır çöktü, 57 hayvan telef oldu

Erzurum’un Tekman İlçesine bağlı Çatkale Köyü’nde ahırın çökmesi sonucu çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesine bağlı Çatkale köyünde akşam saatlerinde itfaiye ekibine gelen bir ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından söz konusu köye intikal edildi. Köyde Baba Karakuş isimli çiftçiye ait ahırın yıkılması sonucu 25 koyun 8 inek 2 buzağı 2 oğlak 20 yeni doğmuş kuzu telef oldu. Çökmede 2 ineğinde yaralandığı belirlendi.
Tekman İtfaiye ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri enkaz kaldırılırken, hayvan sahibi zararının büyük olduğunu belirtti.

Tekman’da ahır çöktü, 57 hayvan telef oldu

Tekman’da ahır çöktü, 57 hayvan telef oldu

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebiAP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.