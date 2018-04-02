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Tekne batarken yüzerek kurtulan öğrenciler o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesi açıklarında tekne batarken 15-20 dakika yüzüp kayalıklara çıkarak kurtulan üniversite öğrencileri yaşadıklarını anlattı - Sabancı Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü Başkanı Cengiz: - "Dalış için gittiğimiz tekne belirlenemeyen nedenle battı. Çağrılarımıza yanıt veren ekiplerin yardımıyla kurtulduk. Mümkün olduğunca hızlı geldiler. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük sevincimiz"

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında tekne batarken yüzerek kayalıklara çıkan, ardından kurtarılan öğrenciler yaşadıklarını anlattı.

Gemiler Koyu Af Kulesi mevkisinde bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait beş bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Hızla Af Kulesi mevkisine ulaşan Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından gemiye alınan 8 mürettebat ile Sakıp Sabancı Üniversitesinden 71 öğrenci Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Limana yanaşan tekneden inen öğrencilere battaniye, yiyecek ve su verildi. Bazı öğrencilerin korktuğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kayalıklara çıkarken vücutlarında hafif sıyrıklar oluşan ve ilk müdahaleleri olay anında ilk yardım ekiplerince yapılan bazı öğrenciler de Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü.

- "Can kaybının olmaması sevincimiz"

Sabancı Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü Başkanı Onur Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir gün geçirdiklerini belirtti.

Henüz gezilerinin başında olduklarını ifade eden Cengiz, "Dalış için gittiğimiz tekne belirlenemeyen nedenle battı. Çağrılarımıza yanıt veren ekiplerin yardımıyla kurtulduk. Mümkün olduğunca hızlı geldiler. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük sevincimiz. 3 yıldız dalıcıyım. Teknenin niye battığı konusunda herhangi bir fikrim yok." dedi.

Cengiz, tekne battıktan sonra korkanlar olduğunu ancak üstesinden geldiklerini, kıyıya ulaşmalarının en fazla 15-20 dakika sürdüğünü anlattı.

- "Tekne hızlı bir şekilde battı"

Öğrencilerden Mustafa Önal ise iki gündür Fethiye'de bulunduklarını söyledi. Sabah dalış yapmak için olayın yaşandığı mevkiye gittiklerini aktaran Önal, şöyle konuştu:

"Ufak tefek sıyrıkların dışında hepimiz iyiyiz. Olay anında teknenin ön tarafındaydık. Tekne ayrılmak için demir alıyordu. Bu sırada tekne ekibinin yönlendirmesiyle herkes can yeleklerini giydi. 'Teknenin ön tarafına gelin' dediler. Daha sonra tekne hızlı bir şekilde battı."

Olay yaşandığında dalışa başlamadıklarını belirten Önal, tekne battıktan sonra kendi çabaları ile kıyıya ulaştıklarını ve ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini vurguladı.

Öte yandan, Fethiye Sahil Güvenlik Limanına getirilen öğrenciler ve mürettebatın ifadesi alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Muğla tekne kazası

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