Tekne batarken yüzerek kurtulan öğrenciler o anları anlattı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında tekne batarken yüzerek kayalıklara çıkan, ardından kurtarılan öğrenciler yaşadıklarını anlattı.

Gemiler Koyu Af Kulesi mevkisinde bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait beş bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Hızla Af Kulesi mevkisine ulaşan Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından gemiye alınan 8 mürettebat ile Sakıp Sabancı Üniversitesinden 71 öğrenci Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Limana yanaşan tekneden inen öğrencilere battaniye, yiyecek ve su verildi. Bazı öğrencilerin korktuğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kayalıklara çıkarken vücutlarında hafif sıyrıklar oluşan ve ilk müdahaleleri olay anında ilk yardım ekiplerince yapılan bazı öğrenciler de Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü.

- "Can kaybının olmaması sevincimiz"