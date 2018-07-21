"Hem Türkiye hem de Suriye tarafındaki kişilerle toplamda 2 bin 500 dolara anlaştık. Bizi Kıbrıs'a ulaştıracaklardı. Paranın bir kısmını verdik bir kısmını da ulaştıktan sonra verecektik. 12 metre uzunluğunda bir tekneyle götürdüler. Gece kaçak olarak yola çıktık. Yola çıktığımızda deniz çok dalgalıydı. Dalgalar yüzünden teknenin bir bölümü hasar gördü. O nedenle su almaya başladı. Battıktan sonra çok sayıda kişi boğuldu. Herkes kendini kurtarmak için çalışıyordu. Bizi götürdükleri tekne eskiydi. Çok sayıda kişi öldü. Ölenlerin çoğunluğu Suriyeliydi. Amcamın çocukları ve eşleri de boğuldu. Tekne battıktan sonra 8-9 saat denizde kaldık. Yüzerek hayatta kaldık."

Asker, Kıbrıs için kendilerinden kişi başı 2 bin 500 dolar civarında para istendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

İnternet ve telefon üzerinden kendilerini Güney Kıbrıs'a götürecek kişilere ulaştığını belirten Asker, bu kişilerle Mersin'de buluşup görüştüklerini kaydetti.

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum kesimine geçmeye çalışırken tekneleri batan ve Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Suriyeli göçmenler, uzun süre denizde yüzerek hayata tutunduklarını anlattı.

Teknenin battığı bölgenin Türkiye ve KKTC arasında bir yer olması nedeniyle kendilerini Türk sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığını dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

- "Dalgalar geldikçe tekne çok su aldı ve bir süre sonra battı"

Göçmenlerden Ahmet Cuma da İdlib'den 7 gün önce Kıbrıs'a gitmek üzere birkaç arkadaşıyla Mersin'e geldiğini anlattı.

Kendilerini Kıbrıs'a götürecek teknenin denize açıldıktan bir süre sonra altında delik oluştuğunu ve su almaya başladığını vurgulayan Cuma, "Oradan suyu dökmeye çalıştık ama motor su nedeniyle durdu. Çok fazla dalga vardı. Dalgalar geldikçe tekne çok su aldı ve bir süre sonra battı. Herkes suyun içerisinde kaldı." dedi.

Teknede yaklaşık 150 kişinin olduğunu bildiren Cuma, "Tekne battıktan sonra 8-9 saat yüzerek denizde kaldık. Bizi gören bir tekne Türk sahil güvenliğine haber verdi. Onların haber vermesi üzerine sahil güvenlik bizi gelip kurtardı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

- "Yeniden hayat kurmaya çalıştık"

Suriyeli Ahmet Hani ise Suriye'nin Harim kasabasında yaşadığını ve Hatay üzerinden bir ay önce Türkiye'ye geçtiğini söyledi.