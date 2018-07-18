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Tekne kaptanı mavi turda fenalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:49 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fenalaşan tekne kaptanı, sahil güvenlik botuyla ambulansa taşındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mavi turda fenalaşan tekne kaptanı, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Gökova'da, yaklaşık 25 metre uzunluğundaki özel bir motor yatla mavi tura çıkan tekne kaptanı Şenol Uzun, Ören açıklarında rahatsızlanınca sahil güvenlik ekiplerinden yardım istendi.

Bodrum Marina'dan sağlık çalışanlarıyla hareket eden sahil güvenlik ekipleri, ilk müdahalesi teknede yapılan Uzun'u, botla marinaya getirdi.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun'un, kalp sıkışması yaşadığı öğrenildi.

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