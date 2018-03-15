Tekne suya indirilirken taşıyıcı vincin dişlisi kırıldı

ÇANAKKALE(AA) - Çanakkale'de bakım işlemleri
tamamlanan "Dardanelles-1" isimli tekne, Sarıçay'a indirilirken taşıyıcı vincin ana dişlisinin kırılması sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Dardanelles-1 isimli tekne denize indirildiği
sırada, taşıyıcı vincin ana dişlisi kırıldı.
Boşta kalan tekne
suya, vincin denge bomu da teknenin üzerine düştü.
Olay
sonrası sulara gömülen tekne kullanılamaz hale gelirken, vinçte büyük çapta
maddi hasar oluştu.
Kaza sırasında teknenin içinde bulunan sahibi
Yusuf Yeğin (60) ve arkadaşı Okan Erturan (53), olayı yara
almadan atlatırken, 17 GE 997 plakalı vincin operatörü
Yusuf Görmez tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet
Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yeğin, vincin ana dişlisinin kırılması sonucu olayın yaşandığını belirterek, teknenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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