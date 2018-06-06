Tekneyle denize açılan 80 yaşındaki kişi kayboldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinden 5 gün önce tekneyle denize açılan 80 yaşındaki Ömer Kıldiş'den haber alınamıyor.
Seferihisar Ürkmez sahilinden 5 gün önce 2,5 metrelik kürekli tekneyle denize açılan Kıldiş'e ulaşamayan yakınları durumu, yetkililere bildirdi.
Kıldış'i, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AKUT Kuşadası ekipleri gün boyu denizde ve karadan aradı. Bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmaların bugünkü bölümüne ara verildi.
Ekiplerin yarın, Dilek Yarımadası Milli Parkı'na kadar olan bölümde arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!
Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?
Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm
Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Böyle yol gördünüz mü?
Tatil cennetinde boş oda kalmadı
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum