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Tekneyle denize açılan 80 yaşındaki kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinden 5 gün önce kürekli tekneyle denizle açılan ve kendisine ulaşılamayan Ömer Kıldiş için arama çalışmaları başlatıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinden 5 gün önce tekneyle denize açılan 80 yaşındaki Ömer Kıldiş'den haber alınamıyor.

Seferihisar Ürkmez sahilinden 5 gün önce 2,5 metrelik kürekli tekneyle denize açılan Kıldiş'e ulaşamayan yakınları durumu, yetkililere bildirdi.

Kıldış'i, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AKUT Kuşadası ekipleri gün boyu denizde ve karadan aradı. Bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmaların bugünkü bölümüne ara verildi.

Ekiplerin yarın, Dilek Yarımadası Milli Parkı'na kadar olan bölümde arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AKUT kayıp vatandaş Ömer Kıldiş Sahil Güvenlik Kuşadası Bölge Komutanlığı

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