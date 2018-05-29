Tekneyle uyuşturucu ticaretine suçüstü

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz yoluyla uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, deniz yoluyla uyuşturucu ticareti yapan bazı şüphelilerin, uyuşturucuyu Didim'de karaya çıkaracağı yönünde ihbar aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu tekneyi Didim açıklarında tespit etti.
Emniyet ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının birlikte gerçekleştirdiği operasyonda durdurulan teknede 9 kişi gözaltına alındı, 131 kilogram skunk ele geçirildi.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.
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