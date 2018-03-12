Teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri durdu

İSTANBUL (AA) - Topkapı-Habipler tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Topkapı-Habipler tramvay hattının Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerinde teknik arıza meydana geldiği belirtildi.
Arıza nedeniyle seferlerin durduğu aktarılan açıklamada, yolcuların İETT'den talep edilen otobüslerle taşınacağı kaydedildi.
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