HABER

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaşayan 78 yaşındaki Arif Öçalan, babasından miras kalan karasabanı ata bağlayıp tarla sürerek geçimini sağlıyor.Gaziantep’te yaşayan 78 yaşındaki Arif Öçalan, ata bağladığı karasabanla tarla sürerek 40 yıldır geçimini sağlıyor.

Gaziantep’te yaşayan 78 yaşındaki Arif Öçalan, babasından miras kalan karasabanı ata bağlayıp tarla sürerek geçimini sağlıyor.
Gaziantep’te yaşayan 78 yaşındaki Arif Öçalan, ata bağladığı karasabanla tarla sürerek 40 yıldır geçimini sağlıyor. Yevmiye usulü çalışarak başkalarına ait küçük arazi ve çiftliklerde karasabanla tarla sürdüğünü ve günde 150 lira kazandığını belirten çiftçi Öçalan, yaptığı işle 7 çocuk büyüttüğünü söyledi. Traktörlerin giremediği dik ve engebeli arazilerde istek üzerine atına bağladığı karasabanla çüt yapan çiftçi, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin gün geçtikçe azaldığına dikkat çekti.

Teknolojinin giremediği yere giriyor
Günde en fazla 3 dönümlük araziyi sürebildiğini ve ekmeğini bu şekilde kazandığını belirten çiftçi Arif Öçalan, “Traktör bu yaşlı ağaçların köklerine zarar veriyor. Köklerini kurutuyor atla daha rahat. Atla yapılan çüt zararsız, traktörle yapılan çüt zararlı. Parayla yapıyorum yevmiye 150 TL alıyorum. Sabah saat 08.00’da başlıyorum, akşam saatlerinde işim bitiyor. Eskiden bu işi yapan da çoktu, şimdi yüzde 10 kaldı. Eskiden binde bir traktör vardı şimdi ise traktör çok, at az. Atadan ve dedelerimizden kalma bir meslek, onlardan öğrendim. Attan, arabadan, çiftçilikle 7 tane çocuk büyüttüm. Halen de devam ediyorum. Yetmiyor ama ne yapalım başka da çaremiz yok” diye konuştu.

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

1 / 7

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor
2 / 7

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor
3 / 7

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor
4 / 7

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor
5 / 7

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor
6 / 7

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor
7 / 7

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor

Teknoloji çağında karasabanla geçimini sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.