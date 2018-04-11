HABER

Teknoloji firmaları İstanbul’a geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK tarafından 17-18-19 Nisan’da düzenlenecek olan Akıllı Şehirler Kongresi İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük tarafından basına tanıtıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK tarafından 17-18-19 Nisan’da düzenlenecek olan Akıllı Şehirler Kongresi İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük tarafından basına tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK tarafından 17-18-19 Nisan’da düzenlenecek olan Akıllı Şehirler Kongresi İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük tarafından basına tanıtıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK tarafından 17-18-19 Nisan’da düzenlenecek olan Akıllı Şehirler Kongresi İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük tarafından basına tanıtıldı. Kongrede çeşitli ülke ve şehirlerden teknoloji üreten firmalar ile 100’e yakın konuşmacı yer alacak. Gelecekte dünyanın nasıl şekilleneceği üzerine fikirlerin, projelerin ve tasarımların ele alınacağı teknoloji platformunda 10 bini aşkın sektör profesyoneli ağırlanacak. Kongreyle ilgili basına açıklama yapan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) Genel Müdürü Muhammed Alyürük kongrede akıllı şehirler başlığı altında gelecekte şehirlerin durumunu çeşitli ülkelerden gelen uzmanlarla, profesyonellerle ve global tecrübelerle beraber tartışılacağını söyledi.
Dünyadaki akıllı şehirler ve düzenlenecek kongre ile ilgili bilgiler sunan İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük, ‘’Bugün neden akıllı şehirleri konuşuyoruz? Dünya nüfusu her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya Bankasının, Birleşmiş Milletlerin, Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu istatistiklerde 1900’lü yıllarda 1.8 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılına geldiğinde 9 milyarı bulacağı ve her geçen gün de kentlerdeki nüfusun kırsaldaki nüfusa göre artacağı ile ilgili önemli istatistiksel çalışmalar var. 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde 30’unun kırsalda yüzde 70’inin kentlerde yaşayacağını görüyoruz. İşte bu manada baktığımızda artık şehirler daha yaşanılabilir, daha konforlu, daha erişilebilir bir kent hayatına ulaşmak için nasıl verimli hale gelebiliriz tartışmaya başladılar. Kongremizde de bizde akıllı şehirler başlığı altında bu konuyu uzmanlarımızla, profesyonellerle, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek olan global tecrübelerle beraber tartışmaya başlayacağız. Organizasyonumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği, Büyükşehir Belediyemizin bağlı iştirak şirketleri ve özel sektördeki çok değerli sponsorlarımızın katılımı ile beraber gerçekleşiyor olacak. Hem gençlerimize yönelik, hem de katılım gerçekleştirecek olan misafirlerimize yönelik çok farklı sürpriz çalışmalar da olacak. Bunlardan bir tanesi de Türkiye şampiyonasının gerçekleştirildiği drone yarışları, sürücüsüz araçlar gibi fuar alanımızda gerçekleşecek olan faaliyetlerle beraber organizasyonumuzu gerçekleştiriyor olacağız‘’ şeklinde konuştu.

Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladıSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntıOsmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! 181 ölü

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! 181 ölü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.