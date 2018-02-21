"Teknoloji karavanı" Nilüfer’de

Nilüfer Belediyesi, ‘Kendin Yap Bilim ve Teknoloji Karavanı Atölyesi’ ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

İşadamı Fahrettin Gülener’in hayata geçirdiği, Nilüfer Belediyesi iş birliği ile ‘Kendin Yap Bilim ve Teknoloji Karavanı Atölyesi’ (Ben Maker), Güngören Mahallesi’nde bulunan Güngören İlkokulu öğrencileri ile buluştu. 12 voltluk torna, testere, matkap, zımpara, robot kodlama ve 3D teknolojisi üzerine donatılan otobüste 7 ile 12 yaş arasında çocuklar eğitim görüyor.

Proje hakkında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, küçük tornalarda ahşap yontan çocukların kendi tasarımlarını yaptıklarına dikkat çekerek, “Burada önemli olan, çocuk kendisi yapıyor, kendi yaptığını, görüyor, dokunuyor ve ‘Bunu ben yaptım’ diyor. Kodlama ile ilgili, 3D ile ilgili de inanılmaz eğitimler görüyorlar” dedi.

Bin 600 çocuğa ulaşıldı

7 ile 12 yaş arasında çocukların bu karavanda eğitim gördüklerinin altını çizen Bozbey, “Çocukların farkındalığının artması noktasında önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 2 bin çocuğa ulaşana kadar iş birliğimiz sürecek. Daha sonra değerlendirmemizi yapacağız. Şu an bin 600 çocuğa ulaşmış durumdayız. Projenin hayata geçmesinde çok büyük emekleri olan Fahrettin Gülener’e de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projenin fikir babası Fahrettin Gülener ise, çocukların erken yaşta becerilerinin geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Çocukların kafası, kalbi ve elleriyle iş yapan kişiler haline gelmesi gerekiyor. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu sistem yerleşik sınıflarda da kurulabilir, ama biz başlangıcı yapmak için bu gezici otobüsleri yaptık. Şu an elimizde 3 tane var. Ummadığım kadar ilgi gördüm, sanırım bu otobüsleri çoğaltacağız” şeklinde konuştu.

Karavanda eğitim gören çocuklar hem öğrendiklerini, hem de eğlendiklerini dile getirerek, “Burada robotların kodlaması ile ilgili şeyler öğrendik. 3D hakkında bilgiler aldık. Ahşapları yontarak küçük uçaklar yaptık” dediler.