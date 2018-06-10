Teknoloji meraklısı gençlere karne hediyesi Turkcell’den

İSTANBUL (AA) - Yaz tatilinin başladığı bugünlerde öğrencilerinin karne başarısını ödüllendirmek isteyenlere özel kampanya başlatan Turkcell, Samsung akıllı telefonlara cazip fırsatlarla ulaşma imkanı sağlıyor.

Turkcell açıklamasına göre, müşterileri için her zaman avantajlı fırsatlar sunan Turkcell, karne hediyesi almak isteyenlere özel yeni bir kampanya başlattı.

Teknoloji tutkunu ailelerin beğenisine sunulan kampanya kapsamında Samsung’un altı yeni modeli yer alıyor. Turkcell, Samsung'un Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy J4, Galaxy J6, Galaxy J7 Prime 2, Galaxy J7 Pro 64 GB modellerini peşin fiyatına 12 ay taksitle sunuyor.

Tarifeye ek 48 aya varan taksit seçeneklerinin de yer aldığı Samsung akıllı telefonlara 43,90 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Temmuz sonuna kadar geçerli kampanya ve cihazlarla ilgili detaylı bilgiye www.turkcell.com.tr adresinden ve Turkcell mağazalarından ulaşılabiliyor.

