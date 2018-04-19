ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Türk Telekom'un Türkiye genelinde başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında gezici eğitim tırında kadınlara faydalı ve verimli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Ahmet Aytar Meydanı'nda teknoloji sınıfı olarak tasarlanan gezici eğitim tırında internet kullanımı, e-Devlet ve mobil uygulamalar ile sosyal medya başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran birçok konuda eğitim alan kadınlara sertifika verildi.

Geçen yıl 38 ilde gerçekleştirilen ve 5 bin kişiye ulaşılan proje kapsamında, bu yıl 24 ilde verilmesi planlanan eğitimlerle 2 yılda 10 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Elazığ'da yaklaşık 200 kadına eğitim verildi.

- "İnternetten yeterince faydalanamıyoruz"

Eğitime katılan ev kadını Mehtap Boztaş, gelişen teknolojiyle birlikte hemen hemen internetsiz hiçbir ev bulunmadığını belirtti.

İnternetin insan hayatını kolaylaştıran birçok özelliğe sahip olduğunu ancak bilgi eksikliği nedeniyle toplumun bunlardan yeterince faydalanamadığını ifade eden Boztaş, şöyle konuştu: