HABER

Teknoloji Seferberliği Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da, Türk Telekom'un Türkiye genelinde başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında gezici eğitim tırında kadınlara faydalı ve verimli internet kullanımı anlatıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Türk Telekom'un Türkiye genelinde başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında gezici eğitim tırında kadınlara faydalı ve verimli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Ahmet Aytar Meydanı'nda teknoloji sınıfı olarak tasarlanan gezici eğitim tırında internet kullanımı, e-Devlet ve mobil uygulamalar ile sosyal medya başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran birçok konuda eğitim alan kadınlara sertifika verildi.

Geçen yıl 38 ilde gerçekleştirilen ve 5 bin kişiye ulaşılan proje kapsamında, bu yıl 24 ilde verilmesi planlanan eğitimlerle 2 yılda 10 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Elazığ'da yaklaşık 200 kadına eğitim verildi.

- "İnternetten yeterince faydalanamıyoruz"

Eğitime katılan ev kadını Mehtap Boztaş, gelişen teknolojiyle birlikte hemen hemen internetsiz hiçbir ev bulunmadığını belirtti.

İnternetin insan hayatını kolaylaştıran birçok özelliğe sahip olduğunu ancak bilgi eksikliği nedeniyle toplumun bunlardan yeterince faydalanamadığını ifade eden Boztaş, şöyle konuştu:

"Aldığımız eğitimi çok verimli buldum. Sosyal medyayı nasıl kullanmamız gerektiğini, mobil internet uygulamalarını, e-devlet uygulamalarını detaylı olarak öğrendik. Bizim için faydalı olabilecek programları zaman kaybetmeden nasıl daha hızlı kullanabileceğimizi öğrendik."

Melahat Şimşek ise özellikle ev kadınlarının verimli ve faydalı internet kullanımı konusunda bilinçlenmeleri adına bu tür eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Aldığımız eğitim gerçekten verimli oldu. İnternet ortamında kullandığımız programların ayrıntılarını öğrenmiş olduk. Özellikle ev hanımlarının bu eğitimlere katılmış olmaları bizlerin bu konudaki eksikliklerimizi tamamlamamız adına iyi oldu." diye konuştu.

Türk Telekom'un kadınlara yönelik sunduğu Teknoloji Seferberliği Projesi ile gezici eğitim tırı yarın Malatya'da olacak.

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görevNATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
İşte Mutlu Kaya'nın son hali...İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ gezici eğitim tırı internet Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.