Teknolojik müslümanlık

İşte Hıdır Daştan'ın yazısının detayları:

İyi bir Müslüman nasıl olmalı diye bir soru ile karşılaşıldığında elbette ki hemen hemen hepimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed gibi olmalı der diye düşünüyorum. O’nu örnek almalı, O’nun gibi iyi kalpli olmalı, harama el uzatmamalı, hırsızlık yapmamalı, hak yememeli, adil olmalı, kötülüklere boyun eğmemeli ve mazlumun yanında yer almalı, merhametli olmalı, kandırmamalı, kandırılmamalı güzel ahlaka sahip olmalı gibi olması gereken güzellikleri sıralarız herhalde…

İsrail’in yaptığı bombardıman sonrası hastaneye getirilen yaralı yaşlı adama gazeteciler “görüntü alalım Müslümanlara seslen” diyorlar. Yaşlı Filistinli “Hangi Müslümanlara? Müslümanların hepsi ölmüş olmalı, yoksa bizler bu durumda olur muyduk” diyor.

Peki, yaşlı Filistinli bombardımanın etkisiyle Per perişan bir halde gazetecilere bunları anlatırken biz Müslümanlar neler yapıyorduk? Kimimiz parasını ödeyip satın aldığımız Coca-Cola’yı sokağa döküp (!) eylemi resmediyor, kimimiz 3 TL ödeyip KABE yazıp boşluk bırakıp 3929 a gönderip karşılığında Kabe’den dua ettiriyor, kimimiz evimizde işyerimizde bacak bacak üstüne atıp sonra ayaklarımız uyuşunca başka konuma geçip Whatsaptan, Facebooktan isyan dolu, tehdit dolu mesajlar gönderiyor, kimimiz “turp ısırıp” Donald Trump’ın ısırıklarla canının yanacağını düşünen (!) ciddi eylemlere ve yukarıda yazdığım tarzda bir çok saçma sapan işlere girişiyoruz. Turpu ısırmanın Trump’ın canını yakıp yakmadığını bilemem ama kesin olarak önce bir ürperme gelip sonra gıdıklanma olduğunu tahmin edebiliyorum…