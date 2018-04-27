İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ülke olarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki değişimi sadece izlemekle yetinemeyeceklerini belirterek, "Bunun için sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi hedefi adına da oldukça önemli." dedi. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle düzenlenen "Yarını Kodlayanlar" projesinin tanıtımı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Kaya, bu etkinliğin çocukların teknolojiyle doğru biçimde buluşması adına farkındalık oluşturmasını dileyerek, teknolojinin dünyayı küçük bir köy haline getirdiği bir dönemde yaşadıklarını söyledi. Bilgi ve teknolojinin sınırları aşan gücüyle her alanda hayata yön verdiğini aktaran Kaya, "İlk bilgisayar neredeyse büyük bir salona sığarken bilimde yaşadığımız hızlı gelişmeler sonucunda teknoloji artık ceplerde taşınabilir hale geldi. Ülke olarak bu gelişmelere kayıtsız kalmamız mümkün değil. Çocuklarımıza teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda anlayan ve anlam katan bir boyut kazandırmak durumundayız." diye konuştu.

Kaya, "Yarını Kodlayanlar" projesini önemsediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Proje kapsamındaki eğitimlerle çocuklarımıza verilen 'Hayal et, tasarla, yap ve paylaş' hedeflerini son derece anlamlı buluyorum. Çünkü bu hedefler çocuklarımızın inovatif düşünen ve teknoloji üreten insanlar olarak yetişmeleri bakımından önemli. İhtiyaç duyulan her türlü veriye hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri günlük yaşamın vazgeçilemeyecek unsuru haline gelmiştir. Son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomide, ulaşımda, sağlıkta olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinde de büyük mesafe katettik. Ancak bu alan o kadar dinamik ki her an yeni ve hızlı değişimleri yaşıyoruz. Ülke olarak bu değişimi (bilgi ve iletişim teknolojileri alanında) sadece izlemek ve takip etmekle yetinemeyiz. Bunun için sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi hedefi adına da oldukça önemli."

- 2023 yılındaki istihdamın yüzde 10'u bilim, teknoloji alanında Dünyanın büyük ekonomileri sıralamasında üstlerde yer alan ülkelerin aynı zamanda bilim ve teknolojide ilerleme kaydetmiş ülkeler olduğuna dikkati çeken Kaya, yeni dönem küresel ekonominin bilgi teknolojileri ve inovasyon merkezli oluştuğunu vurguladı. Kaya, bu noktada insan kaynağını doğru oluşturmanın ve kullanmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Bir araştırmaya göre 2023 yılındaki istihdamın en az yüzde 10'unun bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla ilgili olacağı ancak bu konuda ivme kazandırılmazsa bu ihtiyacın yaklaşık yüzde 31'inin karşılanamayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle çocukların bu alanlara ilgi duymalarını ve kariyer yapmalarını önemli buluyor, tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Bakanlık olarak çocuk hizmetlerinde esas aldıkları temel ilkelerden birinin çocuğun yüksek yararı olduğunu kaydeden Kaya, şöyle konuştu: "Bu ilkeden hareketle, 'Her çocuğun aile ortamında bakımını sağlama' temel hedefiyle çalışıyoruz. Bunun için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programı uyguluyoruz. Böylece çocuklarımızı koruma altına almadan ve kendi ailesinden kopmadan yaşamasını sağlıyoruz. Koruma altına aldığımız çocuklarımız için ise 'Koruyucu Aile' uygulamasını hayata geçirdik. Diğer yandan, geçtiğimiz yıl çocuk hizmetlerinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Ülkemizde koğuş türü yapılanmanın olduğu çocuk yurtları ve çocuk yuvaları dönemini kapattık. Kurum bakımı altındaki çocukların tamamını adeta bir aile ortamı sunan çocuk evleri sitesi ile çocuk evlerine taşıdık. Son dönemde uyguladığımız politika ve projelerle bakımımız altındaki çocuklarımızın okul başarılarında önemli bir gelişme kaydettik."

Bakan Kaya, önlerindeki dönemde çocukları bilgi teknolojileriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, bu konuda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. - "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasının çocuklar için fırsatların yanında bazı tehditler oluşturduğunun altını çizen Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda dikkatli olmak ve gereğini yapmak durumundayız. Bu çerçevede çocukları dijital ortamın tehlikelerinden korumak, güvenli internet kullanımına ilişkin çocuklara ve ailelere rehberlik edebilmek adına koruyucu ve önleyici çalışmalara önem veriyoruz. Çocukların dahil olduğu dijital mecraların başında gelen sosyal medyanın çocukların kimlik ve şahsiyetlerinin oluşumuna, ayrıca mahremiyet duygularının gelişimine etkilerine özellikle odaklanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' ile yürütüyoruz. Çalışma grubumuz aracılığıyla internet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı zararlı içerikleri ayrıca ihmal, istismar gibi olayları ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde takip ediyor ve müdahale edilmesini sağlıyoruz."

Çocukların ilgi alanları arasında yer alan dijital oyunlar konusuna da önem verdiklerini vurgulayan Kaya, dijital oyunların çocukların gelişimine etkilerini değerlendirdiklerini, bilgi güvenliği konusunda çocukların ve ailelerin farkındalıklarının artmasını sağladıklarını belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Bakanlığımızca hazırlanan Aile Eğitim Programı kapsamında oluşturduğumuz medya modülümüz ile bilinçli medya kullanımı, aile ve internet konularında eğitimler veriyoruz. Bu eğitim programıyla aile bireylerinin bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanmalarını ve olumsuz etkilerinden korunmalarını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkı sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişiye eğitim verdik. Geçtiğimiz hafta da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu iş birliğiyle 200 öğrencimiz ile 200 anneye güvenli ve bilinçli internet kullanımı eğitimleri verdik. Bu eğitimlerle ailelerin çocuklarıyla iletişiminde bir adım daha yakın olacaklarına inanıyorum. Çocukların dijital oyunlar ve sosyal medya yoluyla karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar' kampanyasını başlattık."

Türkiye Vodafone Başkanı Hasan Süel ise Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağlama hedefiyle "Yarını Kodlayanlar" projesini heyecanla sürdürdüklerini belirterek, "Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Bu projeyle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projenin ilk yılı sonuçlarına göre çocuklarda önemli ve olumlu yönde gelişimlerin olduğunu gözlemledik." diye konuştu. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da dernek olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyerek kuruluş vizyonumuzu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olarak belirledik. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirdik. 'Yarını Kodlayanlar' ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli."