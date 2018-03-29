Teknosa İstanbul’da 41’inci mağazasını Kartal’da açtı

Teknosa, 2018 yılının ilk mağazasını İstanbul’un yeni yaşam merkezi Kartal İstmarina AVM’de açtı.
Kartal İstmarina AVM içinde açılan mağazada; telefon, tablet gibi mobil cihazların yanı sıra bilgisayarlar, küçük ev aletleri, aksesuarlar ve son teknoloji ürünler tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Açılışla birlikte İstanbul’daki mağaza sayısını 41’e, Türkiye’deki mağaza sayısını ise 205’e çıkaran Teknosa, çoklu kanalda kesintisiz hizmet anlayışıyla hem mağazaları hem de online ve mobil platformlarıyla Türkiye’nin dört bir yanına teknolojiyi, avantajlı fiyatlarla götürmeye devam edecek.
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