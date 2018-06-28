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Teknosa, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:14 | Son Güncelleme

Teknosa Üst Yöneticisi Bülent Gürcan'ın, UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalamasıyla Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt vererek Türkiye’de bu platforma katılan ilk teknoloji perakende şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Gürcan’ın, UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalamasıyla Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt vererek Türkiye’de bu platforma katılan ilk teknoloji perakende şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen, özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzaladı.

Teknosa CEO’su Gürcan’ın CEO Destek Beyanı’nı imzalamasıyla Teknosa, bu prensiplerin şirketin yönetiminden operasyonlarına, merkez çalışanlarından sahadaki satış ekiplerine ve topluma varana kadar her noktada değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların hayata geçirilmesi konusundaki niyetini ortaya koymuş oldu.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs, özel sektöre iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktalar konusunda yol gösteriyor.

Teknosa, bu imza ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt veriyor. Bu 7 ilke ise şunlardan oluşuyor:

"Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, tüm kadın ve erkeklere işte adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi, tüm kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkanlarıyla desteklenmesi, kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması, toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması."

Teknosa, gelecek dönemde söz konusu 7 ilke çerçevesindeki çalışmalarını daha da ileriye taşımak için süreçlerini ve uygulamalarını gözden geçirecek.

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- "Ayrımcılığı meydana getiren kalıplara karşı çıkmayı sorumluluk olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa CEO’su Gürcan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dijital çağın, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının sosyal ve ekonomik yaşama katılımına dair bireysel ve kurumsal sorumluluklarımızın farkına varmamız lazım.

Türkiye’nin dijitalleşme adımlarına ve kadınların güçlenmesine her zaman katkı sunan bir marka olarak, bu konuda çıtayı daha da yükseğe taşıyacağımızın sözünü veriyor, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak bunu göstermiş oluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, dünyanın hiçbir ülkesinde henüz tam anlamıyla sağlanmış değil. Teknosa olarak, ayrımcılığı meydana getiren kalıplara ve ön yargılara karşı çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gerek şirket içi uygulamalarımız gerekse kadınlara 10 yılı aşkın süredir dijital okuryazarlık eğitimleri verdiğimiz Kadın için Teknoloji sosyal sorumluluk projemiz ile kadının toplumda güçlenmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

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Kadının Güçlenmesi Prensipleri Teknosa

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