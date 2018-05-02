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Teknosa ve İklimsa’dan kurumsal müşterilere entegre hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

Teknosa Genel Müdürü Gürcan: - "Ürün ve hizmet kalitemizle pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2018’de yapacağımız yeni atılımlarla pazar payımızı ve adet bazında satışlarımızı artırmayı ve yüzde 30’un üzerinde büyümeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Ürün ve hizmet kalitemizle pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2018’de yapacağımız yeni atılımlarla pazar payımızı ve adet bazında satışlarımızı artırmayı ve yüzde 30’un üzerinde büyümeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İklimsa açıklamasına göre, Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki markası İklimsa, Türkiye genelinde 470’i bulan bayi ve yetkili servisi ile "Bir Klimadan Daha Fazlası" konsepti ile Fethiye’de düzenlenen Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi.

Burada konuşan Gürcan, farklı ihtiyaçlara göre farklı segmentlerde ürün gruplarıyla çok geniş bir kitleye hitap ettiklerini belirterek, "Mitsubishi Heavy Insdutries ile öncüsü olduğumuz A segment ürünlerden her bütçeye uygun seçenekleri ile kendi private label markamız Sigma’ya ve VRF sistemlerinde Samsung ile sektörde doğru ürün karmasını oluşturduk. Geçen yıl sert kış ve sıcak yaz etkisiyle sektörün ana ürün grubu RAC pazarı yüzde 19 büyürken, İklimsa satışlarını yüzde 23 artırdı. Ürün ve hizmet kalitemizle pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2018’de yapacağımız yeni atılımlarla pazar payımızı ve adet bazında satışlarımızı artırmayı ve yüzde 30’un üzerinde büyümeyi hedefliyoruz." bilgilerini verdi.

- "Anahtar teslim projelerin merkezine de İklimsa’yı yerleştiriyoruz"

Müşterilerin kaliteli ürün ile birlikte hayatı kolaylaştıracak entegre hizmetleri de talep ettiğini dile getiren Gürcan, "Son yıllarda devlet kurumları, hastaneler, oteller, eğitim kurumları ve rezidanslarda da İklimsa’nın artan bir pazar payı var. Kurumlara özel ürün ve çözümler üretmek, her zaman fark yaratmayı gerektiriyor. Bu çerçevede, Sabancı Grubu’ndan aldığımız güç, Teknosa’nın liderliği ve İklimsa bayilerinin potansiyelini birleştirerek kurumlara katma değer sunacak yeni bir iş modelini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Türkiye’nin 67 ilinde kurumsal müşterilerimize klima teklifi veren ve sahada aktif olan 470 İklimsa Merkezi'miz, yakında Teknosa’nın elektronik ürünlerdeki ürün ve hizmetlerini çok özel koşullarla kurumlarla buluşturabilecek. Bu açılım ile kurumların elektronik tüm ihtiyaçlarını tek bir sistemde buluşturup, anahtar teslim projelerin merkezine de İklimsa’yı yerleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "25 iş sürecini akıllı telefondan takip edebilecek bir sistem kurduk"

İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun ise şu bilgileri verdi:

"İklimsa olarak müşterilerimize daha fazla değer sunmak için son yıllarda pek çok yeniliğe imza attık. 'Private Label' markamız Sigma’yı geliştirerek, ciro içindeki payını 2014 yılından bu yana 13,5 kat artırdık. Dijital dönüşüm projeleriyle performansımızı da güçlendiriyoruz. Bunlardan biri olan 'servis cepte' uygulaması ile satış sonrası servislere ait 25 iş sürecini akıllı telefondan takip edebilecek bir sistem kurduk.

Mobil cihazlarla tüm süreçlere, adres bilgilerine, yeni sipariş alımlarına fırsat sağlayan bu uygulama ile beklentilerin ötesinde bir hizmeti müşterilerimiz ile buluşturduk. İklimsa’da iyi ürün ve yetkin merkezlerimiz ile satışlarımızı artırıyor, satış sonrası hizmet kalitemiz ile de başarının sürdürülebilirliğini sağlıyoruz."

Açıklamada verilen bilgilere göre, İklimsa merkezlerinin dijitalleşme atağının anlatıldığı toplantıda son 3 yılda cirosunu 2,5 kat büyüten İklimsa ve Teknosa’nın güç birliği yaparak hayata geçireceği kurumsal satış sisteminin detayları paylaşıldı.

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İklimSA Teknosa

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