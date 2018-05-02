Teknosa ve İklimsa’dan kurumsal müşterilere entegre hizmet

İSTANBUL (AA) - Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Ürün ve hizmet kalitemizle pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2018’de yapacağımız yeni atılımlarla pazar payımızı ve adet bazında satışlarımızı artırmayı ve yüzde 30’un üzerinde büyümeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İklimsa açıklamasına göre, Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki markası İklimsa, Türkiye genelinde 470’i bulan bayi ve yetkili servisi ile "Bir Klimadan Daha Fazlası" konsepti ile Fethiye’de düzenlenen Yıl Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi.

Burada konuşan Gürcan, farklı ihtiyaçlara göre farklı segmentlerde ürün gruplarıyla çok geniş bir kitleye hitap ettiklerini belirterek, "Mitsubishi Heavy Insdutries ile öncüsü olduğumuz A segment ürünlerden her bütçeye uygun seçenekleri ile kendi private label markamız Sigma’ya ve VRF sistemlerinde Samsung ile sektörde doğru ürün karmasını oluşturduk. Geçen yıl sert kış ve sıcak yaz etkisiyle sektörün ana ürün grubu RAC pazarı yüzde 19 büyürken, İklimsa satışlarını yüzde 23 artırdı. Ürün ve hizmet kalitemizle pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2018’de yapacağımız yeni atılımlarla pazar payımızı ve adet bazında satışlarımızı artırmayı ve yüzde 30’un üzerinde büyümeyi hedefliyoruz." bilgilerini verdi.