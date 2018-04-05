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- (tekrar) PENDİK'TE AÇILAN DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ HAYVAN BARINAĞININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Pendik'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı.

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
Pendik'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan DHA kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Barınağın havadan görüntüleri

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