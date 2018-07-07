- (tekrar) SURİYELİ MAYA YÜRÜYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

İstanbul DHA

Suriye İdlib'de bulunan bir kampta kendisi gibi engelli babası Muhammed el Meri'nin boru ve konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdürmeye çalışırken fark edilen ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Suriyeli Maya Meri (8), Türk Kızılayı’nın devreye girmesiyle protez ayaklarına kavuşacağı günü bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Suriyeli Maya ve babasının görüntüleri

