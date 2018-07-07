- (tekrar) SURİYELİ MAYA YÜRÜYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

İstanbul DHA
Suriye İdlib'de bulunan bir kampta kendisi gibi engelli babası Muhammed el Meri'nin boru ve konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdürmeye çalışırken fark edilen ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Suriyeli Maya Meri (8), Türk Kızılayı’nın devreye girmesiyle protez ayaklarına kavuşacağı günü bekliyor.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Suriyeli Maya ve babasının görüntüleri
PKK sivil infazlarla hazırlanıyor! Yerel seçim öncesi şok iddia
CHP'nin karışması şart! Ahmet Hakan'dan olay yazı
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum