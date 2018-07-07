HABER

- (tekrar) SURİYELİ MAYA YÜRÜYECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Suriye İdlib'de bulunan bir kampta kendisi gibi engelli babası Muhammed el Meri'nin boru ve konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdürmeye çalışırken fark edilen ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Suriyeli Maya Meri (8), Türk Kızılayı’nın devreye girmesiyle protez ayaklarına kavuşacağı günü bekliyor.

İstanbul DHA
Suriye İdlib'de bulunan bir kampta kendisi gibi engelli babası Muhammed el Meri'nin boru ve konserve kutusundan yaptığı aparatla hayatını sürdürmeye çalışırken fark edilen ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Suriyeli Maya Meri (8), Türk Kızılayı’nın devreye girmesiyle protez ayaklarına kavuşacağı günü bekliyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Suriyeli Maya ve babasının görüntüleri

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Onlar da sıcaktan bunaldıOnlar da sıcaktan bunaldı
İstanbul semalarında konserİstanbul semalarında konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.