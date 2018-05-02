Tekstil kursiyeri sığınmacılar, sertifikalarını aldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İzmir Gömlek Triko ve Benzerleri Odası, İzmir Valiliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR), Suriyeli mültecilerin tekstil alanında istihdam edilmesi için açtığı eğitim merkezi, ilk mezunlarını verdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 46 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacıların tekstil alanında istihdam edilmesi ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması için geçen haftalarda açılan Mesleki Eğitim Merkezi’nde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Törene, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Gömlek, Triko ve Benzerleri Odası Başkanı Olgun Aktaş, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Müdürü Iraj Imomberdier ve diğer proje paydaşları katıldı. Törende konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, dünyadaki en güzel şeylerden birinin iş ve aş vermek olduğunu belirterek, "Burada, Suriyeli kardeşlerimizin istihdamını sağlamak için bir çaba içerisindeyiz. Daha iyi bir gelecek için daha fazla ve daha kaliteli üretmeliyiz. Bunu hepimiz birlikte başaracağız" dedi. Mutlu, meslek liselerinde verilen eğitimde zaman zaman yetersizlikler gördüklerini vurgulayarak, nasıl bir mesleki eğitim yapılması konusunda fikir birliğine varılması, kime ne görev düştüğü konusunda ortak karar alınması gerektiğini ifade etti.

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise 30 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ilçenin kaymakamı olduğunu belirterek, devletin nitelikli üretimin sağlanması noktasında birçok planlama yaptığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Müdürü Iraj Imomberdier, Türkiye’nin sığınmacılara verilen destek konusunda örnek bir ülke olduğuna dikkat çekerek, sığınmacıların içerisinde yaşadığı toplumla uyumuna değindi ve "Bugün burada açılan merkez, uyum konusu için de önemli. Avrupa Birliği’ne, sağladığı finansal destekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Gömlek, Triko ve Benzerleri Odası Başkanı Olgun Aktaş da iktisadi teşebbüsle buradaki kursiyerlerin istihdamının sağlanacağını ifade etti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından merkezin resmi açılışı gerçekleştirildi.