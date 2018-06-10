Tekstil maddeleri üreten fabrikada yangın

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da tekstil maddeleri üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Karayolları Mahallesi Cebeci Sokak'taki tekstil maddeleri üreten bir fabrikada, saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan maddeler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Dumandan çevredeki vatandaşlar da etkilendi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum