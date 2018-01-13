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Tekvando: Hasan Taştan Gençler Türkiye Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Antalya'daki şampiyonanın üçüncü gün müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu

Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3. gün müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen ay hayatını kaybeden milli takım eski antrenörlerinden Hasan Taştan'ın adının verildiği, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3. gün, erkeklerde 45, 59, kızlarda 42 ve 63 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.

14 Ocak'ta sona erecek 71 ilden 780'i kız bin 840 sporcunun katıldığı şampiyonada, 3. gün karşılaşmaları sonucu kategorilerde sıralama şöyle oluştu:

- Erkekler

45 kilo

1- Alihan Doğru (Ankara Adliye Spor Kulübü)

2- Alaattin Küskü (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Kerim Can Kurtulgil (Koçoğlu Gençlik Spor Kulübü)

3- Oğulcan Çalık (Sancaktepe Belediye Spor Kulübü)

59 kilo

1- Emre Altun (Ferdi)

2- Yunus Can Akkoyun (Ankara Adliye Spor Kulübü)

3- Onur Meşe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Muhammed Talha Şen (Öncü Spor Kulübü)

- Kızlar

42 kilo

1- Emine Göğebakan (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Azra Çavuş (Flipper Spor Kulübü)

3- Seher Şen (Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü)

3- Gözde Uzun (Tolga Tekvando Spor Kulübü)

63 kilo

1- İkra Kayır (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

2- Meryem Çakır (Menekşe Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü)

3- Ceren Tuna (Dodurga Spor Kulübü)

3- Elif Zengin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

(AA)

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