Tekvando: Hasan Taştan Gençler Türkiye Şampiyonası

Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı.

Geçen ay hayatını kaybeden eski milli takım antrenörlerinden Hasan Taştan'ın adının verildiği, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler ve kızlarda müsabakalar yapıldı.

71 ilden bin 840 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde, erkeklerde 48, 63, 73, 78, +78; kızlarda 44, 46, 59 ve 68 kilolarda ilk üç sıra şöyle oluştu:

- Erkekler

48 kilo:

1- Görkem Polat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2- Mehmet Oral (Dodurga Spor Kulübü)

3- Mehmet Akif Yavuz (Çarşamba Ayyıldız Tekvando Spor Kulübü)

3- Mesut Özeren (Samsun Polis Gücü Spor Kulübü)

63 kilo:

1- Nesim Küskü (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2- Mehmet Kaan Şenkuru (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü)

3- Emre Birinci (Ferdi)

3- Mert Avcı (İstanbul Tuzla Belediyespor)

73 kilo:

1- Savaş Taştekin (Ankara Efsane 2 Spor Kulübü)

2- Ahmet Muhammed Sert (Konya Büyükşehir Belediyespor)

3- Berkant Çakmak (Ordu Zirve Spor Kulübü)

3- Ali Kirazlı (Tuana Spor Kulübü)

78 kilo: