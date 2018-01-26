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Tekvando: İsmet Iraz Büyükler Türkiye Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 22:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Antalya'da düzenlenen organizasyonda üçüncü gün, üç sıklette dereceye giren sporcular belli oldu

İsmet Iraz Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Tekvando Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen, 74 ilden 570'i kadın bin 520 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde, erkeklerde 54 ve 74, kadınlarda ise +73 kilo mücadeleleri yapıldı.

Üçüncü gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

- Erkekler

54 kilo

1- Deniz Dağdelen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Kemal Külük (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

3- Emir Yumurtacı (Edirne Belediyesi Spor Kulübü)

3- Ramazan İshak Türksayar (İstanbul Tuzla Belediyesi Spor Kulübü)

74 kilo

1- Muhammet Emin Yıldız (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

2- Gökhan Coşar (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3- Hakan Kavurat (Ankara Adliye Spor Kulübü)

3- Okan Şimşek (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

- Kadınlar

+73 kilo

1- Ebru Yümlü (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Esra Akbulak (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Beyza Basma (Ankara ASKİ Spor Kulübü)

3- Yasemin Nur Yılmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Erkek ve kadınlarda 8'er sıklette müsabakaların yapılacağı şampiyona, 28 Ocak Pazar günü sona erecek.

(AA)

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