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Tekvando: İsmet Iraz Büyükler Türkiye Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 22:57 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Antalya'da düzenlenen organizasyonda dördüncü gün, üç sıklette dereceye giren sporcular belli oldu

İsmet Iraz Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde, erkeklerde 68 ve 87 kilo, kadınlarda ise 53 kilo mücadeleleri yapıldı.

Dördüncü gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

- Erkekler

68 kilo:

1- Berkay Akyol (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Kutay Çekem (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Yunus Emre Sayan (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3- Halil İbrahim Varol (Artvinli Gençler Spor Kulübü)

87 kilo:

1- Ömer Fırat Çelik (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Ahmet Anıl Afacan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Samed Muhammed Duygulu (Yozgat Sorgun Belediyesi Spor Kulübü)

3- Sabit Buğrahan Karakaş (Ankara İlbank Spor Kulübü)

- Kadınlar

53 kilo:

1- Tuğba Yılmaz (Ankara EGO Spor Kulübü)

2- Safiye Yalçın Türk (Ankara Pekcan Spor Kulübü)

3- Gülhanım Yeşildal (Bilecik Bozüyük Metristepe Spor Kulübü)

3- Elif Dinçer (Ankara Birlik Tekvando Spor Kulübü)

Şampiyona, yarın sona erecek.

(AA)

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