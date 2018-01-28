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Tekvando: İsmet Iraz Büyükler Türkiye Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 22:51 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Antalya'da düzenlenen organizasyon sona erdi

İsmet Iraz Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde +87 kilo, kadınlarda ise 49, 62 ve 73 kilo mücadeleleri yapıldı.

Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

- Erkekler

+87 kilo:

1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Nusret Romonova (İstanbul Tuzla Belediyesi Spor Kulübü)

3- Kaan Kılıç (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Semih Kocaoğlu (İstanbul Kılıç Tekvando Spor Kulübü)

- Kadınlar

49 kilo:

1- İpek Çidem (Nevşehir Kapadokya Meslek Yüksekokulu Spor Kulübü)

2- Kübra Dürdane Çakır (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Gizem Ongun (Ordu Yüksel Spor Kulübü)

3- Hanife Ayan (Ankara Adliye Spor Kulübü)

62 kilo:

1- Durdane Diken (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)

2- Şeyma Nur Söğüt (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3- Ferda Soykan (Samsun Polis Gücü Spor Kulübü)

3- Aydanur Mazı (İstanbul Pendik Belediyesi Spor Kulübü)

73 kilo:

1- Sude Bulut (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Simge Erensayın (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Melisa Mızrak (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3- Dilara Arslan (Ankara Adliye Spor Kulübü)

(AA)

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