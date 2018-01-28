Tekvando: İsmet Iraz Büyükler Türkiye Şampiyonası

İsmet Iraz Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.
Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde +87 kilo, kadınlarda ise 49, 62 ve 73 kilo mücadeleleri yapıldı.
Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
- Erkekler
+87 kilo:
1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü)
2- Nusret Romonova (İstanbul Tuzla Belediyesi Spor Kulübü)
3- Kaan Kılıç (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Semih Kocaoğlu (İstanbul Kılıç Tekvando Spor Kulübü)
- Kadınlar
49 kilo:
1- İpek Çidem (Nevşehir Kapadokya Meslek Yüksekokulu Spor Kulübü)
2- Kübra Dürdane Çakır (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Gizem Ongun (Ordu Yüksel Spor Kulübü)
3- Hanife Ayan (Ankara Adliye Spor Kulübü)
62 kilo:
1- Durdane Diken (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)
2- Şeyma Nur Söğüt (Ankara İlbank Spor Kulübü)
3- Ferda Soykan (Samsun Polis Gücü Spor Kulübü)
3- Aydanur Mazı (İstanbul Pendik Belediyesi Spor Kulübü)
73 kilo:
1- Sude Bulut (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
2- Simge Erensayın (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Melisa Mızrak (Ankara İlbank Spor Kulübü)
3- Dilara Arslan (Ankara Adliye Spor Kulübü)
(AA)
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