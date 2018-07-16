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Tel Abyad'daki PYD/YPG flamaları küçüğüyle değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 23:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentine daha önce asılan PYD/YPG flamaları, daha küçükleriyle değiştirildi.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentine daha önce asılan PYD/YPG flamaları, daha küçükleriyle değiştirildi.

Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından yerine PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalar, bugün indirilerek yerine daha kaçükleri asıldı.

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