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Tel Aviv Büyükelçisi Friedman'dan Abbas'a cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 03:13 | Son Güncelleme

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Friedman: - "Ebu Mazin (Abbas) bana 'it oğlu it' diyor. Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı? Bu konuda yorum yapmıyor ve kararı size bırakıyorum"

KUDÜS (AA) - ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine yönelik sözleriyle ilgili "Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı?" değerlendirmesinde bulundu.

İbranice yayın yapan Maarif gazetesinin internet sitesindeki haberde Friedman, Abbas'ın kendisiyle ilgili "it oğlu it" sözüne tepki gösterdi.

"Ebu Mazin (Abbas) bana 'it oğlu it' diyor. Bu siyasi bir hitap mı yoksa Yahudi düşmanlığı mı? Bu konuda yorum yapmıyor ve kararı size bırakıyorum." diyen Friedman, Abbas'ın bu sözleri, "Filistinlilerin birçok İsrailliyi öldürdüğü bir dönemde söylediğini" belirtti.

Abbas, Ramallah'ta Filistinli üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Yahudi yerleşim birimleri İsrail'in bir parçasıdır." açıklaması nedeniyle Friedman'a yönelik "ağır sözler" sarf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yahudi yerleşim yerleri meşru... Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) 'Kendi topraklarında inşa ediyorlar' diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, ondan ne bekleyebiliriz ki?"

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Anahtar Kelimeler:
David Friedman Mahmud Abbas

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