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Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

Tel Rıfat halkının kent meydanında, terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi - İnsansız hava aracının Tel Rıfat meydanında kaydettiği görüntü, TSK'nin sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için şehir meydanında toplandı.

Tel Rıfat halkının kent meydanında, şehirlerinin terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesini istediği gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti.

İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.

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insansız hava aracı Tel Rıfat Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı

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