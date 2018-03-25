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Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 23:11 | Son Güncelleme

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'operasyon yapacağız' açıklamasının ardından herkes bu sorulara yanıt arıyor. Kısa sürede Google'da en çok aranan sorgulamalar arasına giren Tel Rıfat, önümüzdeki günlerde daha da önemli hale geleceğe benziyor. İşte TSK'nın operasyona hazırlandığı Tel Rıfat'ın haritadaki yeri ve tüm detaylar...

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, TSK'nın operasyon için hazırlandığı Tel Rıfat'la ilgili bilgileri vatandaşlar merak ediyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Sincar için düğmeye basılacağını söyleyip bugünkü konuşmasında operasyonun başladığını söyledi. Ardından da bugünkü Ak Parti Trabzon İl Kongresi'nde Tel Rıfat için önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Sincar için düğmeye basılacağını söyleyip bugünkü konuşmasında operasyonun başladığını söyledi. Ardından da bugünkü Ak Parti Trabzon İl Kongresi'nde Tel Rıfat için önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız." dedi.

TEL RIFAT HARİTADA NEREDE?

Tel Rıfat, Halep ilinin kuzeyinde, Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı Suriye'de bulunan bir şehirdir. Tel Rıfat'ın hemen kuzeyinde Kilis bulunuyor. Hemen batısında da Afrin yer alıyor.

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Tel Rıfatlılar: Bizi de kurtarınTel Rıfatlılar: Bizi de kurtarın
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