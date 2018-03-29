Tel Rıfat'taki siperler havadan böyle görüntülendi

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Terör örgütü PYD/PKK'nın iki yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat bölgesi ile örgüte silah ve mühimmatın ulaştırıldığı Minak Hava Üssü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi ve güvenli bir alana dönüştürülmesi açısından kritik önem taşıyor.