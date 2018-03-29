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Tel Rıfat'taki siperler havadan böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG /PKK'nın işgalinde bulunan Tel Rıfat ilçesinde kaydedilen görüntülerde, ilçenin merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı görüldü.

Siperler havadan böyle görüntülendi

Tel Rıfat'taki siperler havadan böyle görüntülendi

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Terör örgütü PYD/PKK'nın iki yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat bölgesi ile örgüte silah ve mühimmatın ulaştırıldığı Minak Hava Üssü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi ve güvenli bir alana dönüştürülmesi açısından kritik önem taşıyor.
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Terör örgütü YPG /PKK'nın işgalinde bulunan Türkiye-Suriye sınırı yakınındaki Tel Rıfat ilçesinde AA'nın drone ile kaydettiği görüntülerde, ilçenin merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı görüldü.
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Merkezde bulunan ve ilçeye ismini veren Rıfat Tepesi'nin de yansıdığı görüntülerde kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Tel Rıfat çukur YPG PKK

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