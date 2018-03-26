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Tel Rıfatlılar, teröristlere karşı Türkiye'den yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ilçesinin sakinleri ve çok sayıda ÖSO mensubu, Türkiye'den kendi topraklarını da kurtarmasını istiyor - Tel Rıfatlılar bu taleplerini yinelemek için Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında gösteri yaptı

AZEZ/ Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının kurtarılması için bir araya geldi.

Aralarında ÖSO mensupları ve sivil halkın bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat ilçesini de kapsamasını talebiyle gösteri düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK karşıtı sloganlar atan grup, Türkiye'ye Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için teşekkür etti.

Göstericiler, Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat'a genişletilmesi için çağrıda bulundu.

Ellerinde Türk ve ÖSO bayrağı taşıyan göstericiler, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki Özgür Suriye Ordusunun Tel Rıfat'a harekatını dört gözle bekliyoruz", "Türk askerine ve sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Tel Rıfatlılar önceki gün de Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat ilçesini de kapsaması talebiyle Siccu-Azez yolunu kapatarak gösteri düzenlemişti.

YPG/PKK, 2016 başlarında Rusya ve rejim desteğini alarak Afrin'den güneydoğuya doğru yayılmıştı. Afrin dışına çıkan teröristler, Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerindeki yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorlamıştı.

Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığınmıştı. Terör örgütü , işgalden sonra Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği Kürt aileleri yerleştirmeye başlamıştı. Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak bunların yalnızca 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi olan Araplardan oluşuyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO gruplarında çok sayıda Tel Rıfatlı bulunuyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda Tel Rıfat'a bağlı Meryemeyn, Kefer Mez, Şavarighat el Caviz ve Anab köyleri gibi bazı yerleşimler teröristlerden kurtarılmıştı. Şeale Köyü'nü ise harekattan cesaret alan ve daha önce Bab'a sığınan köylüler kendi imkanlarıyla geri almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." demişti.

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Tel Rıfat zeytin dalı

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