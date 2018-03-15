"Telafer'in yeniden ayakları üzerinde durmasını sağlayacağız"

"Resmi heyet olarak buraya ilk biz geldik ama Telafer kurtarıldıktan hemen sonra Türkiye burada faaliyetlerine başladı. TİKA hemen her konuda Telaferlilerin yanında şu anda. Telaferlilere de sorduğumuzda 'Kimler var yanınızda?' diye, TİKA'yı ve Türkiye'yi işaret ediyorlar. Telafer'in sokaklarının temizlenmesinden tutun evlere su sağlanmasına kadar pek çok hizmetin yerine getirilmesini sağlıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız ortaokul başta olmak üzere üç okulun onarılması ve faaliyete girmesi için Türkiye önemli çalışmalar yaptı."

Telafer İlçe Meclisine de giden ve bölgedeki aşiret liderleriyle görüşen Yıldız'a, bölge insanının Türkiye'den beklentileri ve genel şikayetleriyle ilgili bilgi verildi.

TİKA tarafından onarılan El Zahet Ortaokulunu yeniden hizmete açan Yıldız, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Büyükelçi Yıldız, Telafer ziyareti kapsamında, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgeye ilişkin bilgi aldı.

MUSUL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Irak temsilcilerinin de bulunduğu bir heyetle Musul iline bağlı Telafer ilçesini ziyaret etti.

- "Türkiye'nin yardımının kayda değer bir bölümü Telafer'e yönelik olacak"

Yıldız, Telafer'in bugün içinde bulunduğu duruma bakıldığında, Türkmeneli coğrafyasının en ağır hasar gören şehri olduğunu, altyapı, elektrik ve su gibi pek çok önemli ihtiyacının karşılanması gerektiğini vurguladı.

İlçenin sokaklarını gezdiklerini aktaran Yıldız, "Canlı bir şehir. Gençlerin ve çocukların burada hayat dolu olmaları geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu da bize ilave bir sorumluluk getiriyor, Irak'ın yeniden imarı noktasında Kuveyt'teki toplantıda Türkiye önemli taahhütlerde bulundu. Bu yardımın kayda değer bir bölümü Telafer'e yönelik olacak ve yeniden ayakları üzerine kalkmasını sağlayacağız inşallah." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte ilk bir yılın kendileri için çok önemli olduğuna değinen Yıldız, hem istihdam yaratacak hem de şehri kalkındıracak projeler üretmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Yıldız, daha sonra Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetinin yerine getirilmesi için yapılacak okulun yerinde incelemelerde bulundu.

Musul'un batısında yer alan ve nüfusunun büyük çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Telafer, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirildikten sonra Eylül 2017'de yılında Irak ordusunun yaptığı operasyon sonrası yeniden kontrol altına alınmıştı.