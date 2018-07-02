İSTANBUL (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin öne alınması konusunda hukuki engel olduğunu, üç parti anlaşsa bile yeniden bir anayasa düzenlemenin yapılmasının zaman alacağını belirterek, "Partilerin anlaşması o anlaşmaya göre yeniden bir kanun maddesi olarak anayasaya girmesi uzun hadisedir. Ne lüzum var? Belli bir zaman zaten yaklaştı. Aday tespiti başlangıçtan itibaren 3 ay ayırsak 6 aylık zaman kaldı.Telaş da yok talaş da yok." dedi.

Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a veda ziyaretinde bulunan ve yaklaşık bir saati aşkın bir süre görüşmenin ardından, çıkışta, gazetecilerin gündeme dair sorunlarını cevapladı.

Bir gazetecinin, "Gazeteciler olarak eskiden istediğimizi yazar, çizerdik. Sayın Bahçeli gazetelere ilan verdi. Bir siyasi parti liderinin birtakım gazetecinin ismini belirterek bir gazete ilanıyla görüş beyan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bahçeli Bey de böyle diyor." diye cevap verdi.