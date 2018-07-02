İSTANBUL (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin öne alınması konusunda hukuki engel olduğunu, üç parti anlaşsa bile yeniden bir anayasa düzenlemenin yapılmasının zaman alacağını belirterek, "Partilerin anlaşması o anlaşmaya göre yeniden bir kanun maddesi olarak anayasaya girmesi uzun hadisedir. Ne lüzum var? Belli bir zaman zaten yaklaştı. Aday tespiti başlangıçtan itibaren 3 ay ayırsak 6 aylık zaman kaldı.Telaş da yok talaş da yok." dedi.
Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a veda ziyaretinde bulunan ve yaklaşık bir saati aşkın bir süre görüşmenin ardından, çıkışta, gazetecilerin gündeme dair sorunlarını cevapladı.
Bir gazetecinin, "Gazeteciler olarak eskiden istediğimizi yazar, çizerdik. Sayın Bahçeli gazetelere ilan verdi. Bir siyasi parti liderinin birtakım gazetecinin ismini belirterek bir gazete ilanıyla görüş beyan etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Bahçeli Bey de böyle diyor." diye cevap verdi.
Behçeli'nin ilanına katılıp katılmadığının sorulması üzerine Kahraman şunları söyledi:
"Benim beyanım değil. Kendisinin beyanı. Ben dediklerimden mesulüm. Bu sorunun muhatabı Sayın Bahçeli'nin kendisidir. Milli bir öfkesi, düşüncesi var. Kendisini böyle izah ediyor. Bırakalım da herkes kendini nasıl izah ederse etsin. Ambargo yok. Fikirlere ve kanaatlere ambargo yok. Şahıslara göre değerlendirmeyin, hiç eşelemeyin."
Belediye binasına girişte yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin öne alınacağına ihtimal vermediği, oysa AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "Üç parti anlaşırsa erken seçim olabilir" dediğinin hatırlatılması üzerine Kahraman, "Duymadım ama zannediyorum hukuki mani var. Partilerin anlaşması o anlaşmaya göre yeniden bir kanun maddesi olarak anayasaya girmesi uzun hadisedir. Ne lüzum var? Belli bir zaman zaten yaklaştı. Aday tespiti başlangıçtan itibaren 3 ay ayırsak 6 aylık zaman kaldı. Telaş da yok talaş da yok." ifadelerini kullandı.
Uysal'a da yerel seçimlerde aday olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Uysal, şu anda görev yaptığını kaydederek, "Seçime her zaman hazırız. Başkanımızın bahsettiği gibi bir anayasa değişikliği zorunluluğu var. Böyle olunca partiler oturum anayasal değişikliği yapar mı? Ben de bu konuyu zor bir ihtimal gibi görüyorum." diye konuştu.
Açıklamaların ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı uğurladı.
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