Teldeki ipe dolanarak asılı kalan serçe kurtarıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de beton elektrik direğindeki tellerde ipe dolanarak asılı kalan serçe, kurtarıldı.
Alibeyli Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerindeki sokak aydınlatma lambasının da bulunduğu elektrik direğindeki tellerde ipe ayağı takılan kuşu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve TEDAŞ yetkililerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen görevliler, yaklaşık 10 metre yükseklikte ipe asılı vaziyette duran serçeyi, vinç yardımıyla kurtardı. Veteriner teknikeri tarafından kontrol edilen kuşun, ipten kurtulmak için çırpınırken sol ayağının kırıldığı belirlendi. Serçenin, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacağı ifade edildi.
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